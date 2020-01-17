Задержанный по подозрению в коррупции министр МВД по Коми: «Взятки не было»

В эти минуты в Сыктывкарском городском суде избирают меру пресечения для министра МВД по Коми Виктора Половникова, которого обвиняют в получении крупной взятки. Перед началом судебного заседания об избрании меры пресечения арестованный силовик успел пообщаться с журналистами.

Заседание по избранию меры пресечения было назначено на 14:00. Десятки журналистов региональных и федеральных изданий занимали свободные сидения у зала суда и поглядывали на часы. Заседание задерживалось. Наконец ближе к означенному времени корреспондентов пустили в зал.

Руководитель МВД по Коми не стал отвечать на вопросы журналистов: «Без комментариев. Поймите меня»

Примерно в 14:10 Виктора Половникова под конвоем провели в «аквариум»- специальное помещение в зале суда. Министр стойко выдержал бомбардировку вспышек десятка фотокамер — смотрел спокойно и не отводил глаза. Неловкое молчание прервали вопросы журналистов - «Виктор Николаевич, взятка была?» Министр ответил лаконично: «Не было». На остальные вопросы он отвечать не стал, отметив, что это «некорректно, так как идет следствие», «Без комментариев. Поймите меня». Также он добавил - «Придет время, и я вам скажу». Подробнее - в видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/755258" frameborder="0"></iframe> Виктор Половников в суде 17 января 2020 года.

В настоящее время судебное заседание продолжается. «КП-Коми» будет следить за развитием событий.

Напомним, что Виктора Половникова вчера, 16 января, задержали по подозрению в совершении коррупционного преступления. СК России сообщил, что министр подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Как утверждают источники «КП», по неподтвержденным данным, Виктору Половникову давали взятки за непривлечение к уголовной ответственности. Называют общую сумму в 25 млн рублей. С задержанием Виктора Половникова также связывают арест Фаяза Шабаева - экс-главы Федеральной службы по контролю наркотиков по Республике Татарстан: он стал посредником при передаче взятки в 10 млн рублей. Фаяза Шабаева задержали 19 декабря по обвинению в посредничестве при получении взятки, но ведомства официальных подробностей пока не сообщали.

Кроме того, предполагают, что главе МВД Коми давали взятку за «крышевание» строительства мусорного полигона на станции Шиес. 23 октября сотрудники МВД Комисопровождали бензовозы на место, где хотят возвести самый большой в Европе мусорный полигон.

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