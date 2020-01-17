Судья удалила журналистов со слушания по делу о мере пресечения Виктору Половникову

В эти минуты в Сыктывкарском городском суде избирают меру пресечения для министра МВД по Коми Виктору Половникову, которого обвиняют в получении крупной взятки. Оно проходит в закрытом режиме, передает корреспондент «КП» из зала суда.

До начала заседания журналисты задали вопросы Виктору Половникову. Он ответил, что знает Фаяза Шабаева, который, по неподтвержденным данным, передал взятку в 10 млн рублей главе МВД Коми. Руководитель ведомства заявил, что никаких денег не брал. «Я уверен, что это ошибка. Следствие во всем разберёмся», - сказал Виктор Половников. Он отвечал на вопросы журналистов лаконично и сухо.

В начале заседания судья спросила стороны о возможности присутствия журналистов в зале. Адвокаты Асад Джабираев и Мурат Темиржанов из московской коллегии вместе со своим подзащитным Виктором Половниковым настаивали на присутствии СМИ в суде. Они считают, что это исключит давление на подозреваемого. Их оппоненты - прокурор и следователи - выступили против присутствия СМИ, так как может быть разглашена тайна следствия. В итоге заседание сделали закрытым, а корреспонденты присутствовали только на оглашении резолютивной части.

В настоящее время судебное заседание продолжается. «КП-Коми будет следить за развитием событий.

Напомним, что Виктора Половникова вчера, 16 января, задержали по подозрению в совершении коррупционного преступления. СК России сообщил, что министр подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Как утверждают источники «КП», по неподтвержденным данным, Виктору Половникову давали взятки за непривлечение к уголовной ответственности. Называют общую сумму в 25 млн рублей. С задержанием Виктора Половникова также связывают арест Фаяза Шабаева - экс-главы Федеральной службы по контролю наркотиков по Республике Татарстан: он стал посредником при передаче взятки в 10 млн рублей. Фаяза Шабаева задержали 19 декабря по обвинению в посредничестве при получении взятки, но ведомства официальных подробностей пока не сообщали.

Кроме того, предполагают, что главе МВД Коми давали взятку за «крышевание» строительства мусорного полигона на станции Шиес. 23 октября сотрудники МВД Коми сопровождали бензовозы на место, где хотят возвести самый большой в Европе мусорный полигон.

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