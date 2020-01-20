Экс-зампред правительства Коми высказалась о бывшем боссе - новом премьере России

Экс-зампред правительства Коми Лариса Максимова, которая вместе с новым премьером России Михаилом Мишустиным работала в налоговой системе, рассказала о его качествах. Об этом пишет «Трибуна».

15 января кабинет министров подал в отставку вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Новым премьером станет 53-летний Михаил Мишустин.

В число подчиненных Мишустина входила глава Управления Федеральной налоговой службы по Коми Лариса Максимова. До назначения на пост первого заместителя председателя правительства она проработала в Коми налоговых органах свыше 20 лет. Максимова состояла в кадровом резерве Президента РФ, была на хорошем счету у руководителя своего ведомства Мишустина, которого знала, по ее словам, как принципиального руководителя и прекрасного экономиста.

- Он технократ – с видением. Свидетельством этому является налоговая служба — то, во что он превратил это ведомство. Будем надеяться, что его знания и опыт смогут изменить экономическую ситуацию в стране к лучшему, - отметила она.

В 2015 году Лариса Максимова, по ее словам, была приглашена Михаилом Мишустиным на работу в центральный аппарат ведомства. Ей предлагалась высокая должность в Управлении, а также руководство налоговой службой в Крыму — на выбор. Однако судьба распорядилась по-своему: глава Коми Сергей Гапликов, который только что был назначен на свою должность, предложил ей высокий пост в формируемом им правительстве. Она согласилась, однако в итоге была вынуждена покинуть пост вице-премьера Коми.

Напомним, что Ларису Максимову освободили от должности в конце мая прошлого года в связи с утратой доверия.

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