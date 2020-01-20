2020-01-20T13:50:17+03:00
Общество

В аэропорту Внуково полицейские возили в тележке пьяного чиновника из Печоры

Он притворился, что у него отказали ноги
Дарья ЮДИНА
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Скрин из видеоСкрин из видео
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Паблик «Baza» опубликовала ролик, главным героем которого стал чиновник из Печоры. Пьяного мужчину полицейские возили в тележке в аэропорту «Внуково». Инцидент на видео произошёл в конце декабря 2019 года. Тогда во Внуково полиция задержала двоих руководителей Печорского управления Ростехнадзора. Отмечать Новый год они начали заранее и напились в зюзю.

Одного вдрызг напившегося чиновника даже пришлось заковать в наручники. После этого он сделал вид, что разучился ходить. Полицейские погрузили мужчину на тележку.

Видео опубликовали в соцсетях, и руководство провело проверку. В действиях полицейских сотрудников Ростехнадзора нарушений не нашли.

Пьяного чиновника возят на тележке во Внуково.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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