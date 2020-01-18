Водитель «Лексуса», который устроил смертельную аварию в Сыктывкаре, перед ДТП выпил не менее бутылки водки

В Сыктывкарском городском суде 17 января предъявили обвинение водителю «Лексуса» Максиму Тутринову, по вине которого погибли два человека - отец и сын. БНК и Комиинформ передают детали процесса.

Представляя себя суду, Максим Тутринов отметил, что он отец восьмерых детей, хотя в паспорт записаны только трое из них. Он подчеркнул, что все дети живут благополучно. Затем он попросил суд отложить рассмотрение уголовного дела. По его словам, ему не дали ознакомиться с новыми документами, которые прикрепили к материалам дела. Суд ходатайство отклонил, посчитав, что требования подсудимый надлежащим образом не обосновал. Хотя у стороны защиты для этого было время.

Максим Тутринов признает свою вину в ДТП, которое повлекло смерть двух лиц, частично. По его словам, он хотел избежать аварии. Однако из-за того, что водитель «Ауди», по словам Тутринова, сам выехал на полосу встречного движения, столкновения автомобилей избежать не удалось. Но факты свидетельствуют против подозреваемого. После ДТП в крови Тутринова выявили алкоголь 3,3 мг на один литр крови. Это эквивалентно бутылке водки, пишет Комиинформ.

В качестве свидетелей по делу проходит 14 человек. Чтобы дать им время подготовиться, суд отложил заседание до 7 февраля. Следующее заседание начнется с их допроса.

Напомним, что 21 сентября в местечке Кочпон-Чит водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу и протаранил «Ауди». Вторая машина вылетела в кювет. В результате ДТП погиб 33-летний хозяин «Ауди» и его 4-летний сын. Трагедия потрясла сыктывкарцев: горожане организовали сбор денег, чтобы помочь женщине, потерявшей сразу и сына, и мужа.

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