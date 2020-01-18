2020-01-18T16:41:13+03:00
Общество

Реконструкция Республиканского стадиона идет полным ходом

Трибуны уже разбирают
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Фото пресс-службы Минспорта КомиФото пресс-службы Минспорта Коми
Изменить размер текста:

Реконструкция Республиканского стадиона перешла в активную фазу. Об этом пишет пресс-служба Минспорта Коми.

— Уже демонтирована западная (центральная) трибуна, на месте которой будет возведена новая, высотой в пять этажей. Частично разобраны северная и южная трибуны – их подрядчик реконструирует, – доложил министр строительства и дорожного хозяйства Андрей Крикуненко во время заседания правительства.

Проектом реконструкции предусмотрены устройство навесов над местами для зрителей, устройство спортивной арены, а также установка новых мачт освещения, звукового оборудования и информационного медиа-табло. На первом этаже новой западной (центральной) трибуны планируется разместить входную зону для посетителей, раздевалки для судей и спортсменов, помещения вспомогательного назначения. На втором этаже появится новый легкоатлетический манеж с четырьмя беговыми дорожками, баскетбольная площадка и тренажерные залы, а также кафе для спортсменов и болельщиков. На верхних этажах здания разместятся конференц-зал, залы совещаний, зона для прессы, комментаторские кабины и комнаты для технического персонала. Реконструированный стадион в будущем сможет принять 8200 зрителей.

Помимо работ на основном спортивном комплексе столицы, запланирована реконструкция и запасного стадиона. На нем появится новое спортивное ядро с круговой и прямой беговой дорожкой, поля для игры в хоккей с мячом или футбол, универсальная игровая площадка. Вокруг стадиона установят ограждение, звуковое и информационное оборудования. Также на запасном поле построят новую зрительскую трибуну на 499 мест.

Напомним, что на реконструкцию Республиканского стадиона потратят около 2,6 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возле Республиканского стадиона в Сыктывкаре высадят 46 сибирских елей

На прилегающей территории установят лавочки и урны (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Инте новогодним ёлкам найдут полезное применение
В Сыктывкаре за лжесвидетельство осудили жительницу Санкт-Петербурга
Хроники нечищенных дворов. Сотрудники сыктывкарской мэрии выпишут за них огромные штрафы управляющим компаниям
В Сыктывкаре автоинспекторы будут охотиться за пьяными водителями
Глава Коми извинился за ужасную уборку снега в регионе: «Виновные понесут наказание»
На выходных в Коми резко усилятся морозы
Будет ли похолодание в феврале в Коми? Эксперты раскрыли тайну
В Воркуте ищут мужчину с татуировкой в виде группы крови
Крещение-2020 в Коми: список купелей
Три района Коми объявили временно опасными из-за падения частей ракеты «Союз-2»
Ухтинцы просят восстановить лестницу, которую летом размыли дожди
До 23 января все контейнерные площадки в Печоре приведут в порядок
В детскую больницу Коми купили крутое оборудование для обследования детей с расстройствами мочеиспускания
В Коми собрали деньги на лечение известного ухтинского фотографа, больного раком
Сыктывкар оказался в хвосте рейтинга городов по качеству жизни
В Москве пропал уроженец Коми
Какой будет погода в январе в Коми
Сыктывкарская звонница скоро начнет принимать первых гостей