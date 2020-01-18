Реконструкция Республиканского стадиона идет полным ходом

Реконструкция Республиканского стадиона перешла в активную фазу. Об этом пишет пресс-служба Минспорта Коми.

— Уже демонтирована западная (центральная) трибуна, на месте которой будет возведена новая, высотой в пять этажей. Частично разобраны северная и южная трибуны – их подрядчик реконструирует, – доложил министр строительства и дорожного хозяйства Андрей Крикуненко во время заседания правительства.

Проектом реконструкции предусмотрены устройство навесов над местами для зрителей, устройство спортивной арены, а также установка новых мачт освещения, звукового оборудования и информационного медиа-табло. На первом этаже новой западной (центральной) трибуны планируется разместить входную зону для посетителей, раздевалки для судей и спортсменов, помещения вспомогательного назначения. На втором этаже появится новый легкоатлетический манеж с четырьмя беговыми дорожками, баскетбольная площадка и тренажерные залы, а также кафе для спортсменов и болельщиков. На верхних этажах здания разместятся конференц-зал, залы совещаний, зона для прессы, комментаторские кабины и комнаты для технического персонала. Реконструированный стадион в будущем сможет принять 8200 зрителей.

Помимо работ на основном спортивном комплексе столицы, запланирована реконструкция и запасного стадиона. На нем появится новое спортивное ядро с круговой и прямой беговой дорожкой, поля для игры в хоккей с мячом или футбол, универсальная игровая площадка. Вокруг стадиона установят ограждение, звуковое и информационное оборудования. Также на запасном поле построят новую зрительскую трибуну на 499 мест.

Напомним, что на реконструкцию Республиканского стадиона потратят около 2,6 млрд рублей.

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