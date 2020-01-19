Сергея Сотникова назвали «Человеком региона-2019» в Коми

«Человеком региона-2019» в Коми РИА «SM-News» признали Сергея Сотникова из Ижмы. Спецпроект агентства "SM-News" - цикл статей о людях, чья деятельность может служить примером для подражания.

Сергей Сотников много лет ухаживал за взлетной полосой на аэродроме в Ижме, который закрыли в 2003 году. В 2010 году на эту полосу экстренно сел Ту-154, у которого внезапно на борту отказали приборы. Это спасло жизнь 81 человеку.

Сергей Сотников получил орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени, звание заслуженного работника транспорта, снялся во многих передачах на федеральных каналах, съездил на прямую линию с Владимиром Путиным.

В 2019 году в СМИ снова появились статьи об ижемском энтузиасте. Сергей Сотников вышел на пенсию и передал взлетную полосу молодому преемнику. Это и послужило основанием для включения жителя Ижемского района в почетный список.

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