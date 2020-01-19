2020-01-19T11:55:47+03:00
Общество

Жители Ыба против установки скульптур мамонта и мифической нечисти в старинном селе

Свои мнения они выскажут на общественных слушаниях в конце февраля
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Вот на этом месте, откуда расстилается прекрасный вид на излучину реки, хотят установить скульптурыВот на этом месте, откуда расстилается прекрасный вид на излучину реки, хотят установить скульптурыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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В старинном селе Ыб в районе охраняемого природного ландшафта «Каргорский» планируют установить скульптуры мамонта и древних ископаемых. Идея не понравилась местным жителям, которые уверены - на таком участке инсталляциям не место. 17 января должны были состоятся общественные слушания по проекту обустройста экомаршрута «Каргортские легенды», но этого не произошло. Мероприятие перенесли на 26 февраля.

В Каргорте расположено наиболее богатое на территории Коми края местонахождение остатков позвоночных Юрского периода. Здесь ученые нашли вымытые водами Сысолы кости ихтиозавров и плезиозавров. Поэтому выбор инсталляций ископаемых и мамонтов далеко не случаен. Кроме того, проект дополнят скульптуры леших и другой мифической нечисти, что поможет ему стать средоточием внимания туристов.

- Мы хотим, чтобы проект был и познавательным, и развлекательным. Если сможем вызвать интерес, то сумеем донести до туристов информацию и об интересных археологических находках ученых, - рассказал автор проекта Александр Сергиенко.

Визуализация авторов проекта

Визуализация авторов проекта

Между тем, жители старинного села не довольны перспективой установки скульптур. «Нашим мнением даже не поинтересовались», - говорят они. По их словам, установка арт-объектов на узком участке - это небезопасно для участников дорожного движения, которые могут на повороте впечататься в скульптуру. Они недовольны и тем, что инсталляции будут закрывать чудный вид на излучину реки, который столетия вдохновляет художников и поэтов на творчество. Люди не против инсталляций, но они будут им рады в другом месте. Например, около музея и Свято-Вознесенского храма в начале села.

- Живая природа наших предков - она везде, она в книгах, а тут кому-то пришёл на ум проект вторжения. В этнопарке пусть реализуют свой проект, - высказалась в комментариях к документу Любовь Перевозчикова. Известный журналист Полина Романова тоже призывает отстоять излучину от «бетона, фанерных и металлических арт-объектов». С проектом можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что общая стоимость проекта составляет больше 10 млн рублей. Авторы проекта отметили - они будут ориентироваться на мнения людей, которые выскажут на общественных слушаниях в конце февраля.

СПРАВКА

«Внизу на берегу реки жители Каргорта издавна находили ископаемые кости древних водных моллюсков «гуль чунь», а в последние годы и кости ихтиозавров (зубастый живородящий древних хищник) и плезиозавров (подобие лохнесского чудища) обитавших здесь 165 млн. лет назад.. В то время на этом месте, как и почти на всей территории Коми было обширное Сысольское море, с небольшими островами на месте Уральских гор и Тиманского кряжа. По сведениям профессора Б. Малькова сысольские несси были размером до 3,6 метров в длину, а плезиозавры – до 6,5 м. Так что впору назвать эту Ыбскую местность Каргортским «Парком юрского периода», - говорится на сайте Леонида Томова «Природа и история Коми».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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