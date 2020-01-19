Крещение-2020 в Сыктывкаре: фоторепортаж

Сегодня Сыктывкар вместе со всей Россией празднует Крещение Господне. Сыктывкарцы ходили на службы, прошли в Крестном ходе, окунались в иордань и набирали освященную воду. Как это было — в фоторепортаже «Комсомолки».

Крестный ход собрал множество верующихФото: Дарья ЮДИНА

Празднование началось с Божественной литургии в Свято-Стефановском кафедральном соборе. Потом верующие присоединились к Крестному ходу до купели рядом с понтонным мостом в Заречье на правом берегу Вычегды. Там заранее расчистили площадку и поставили палатки.

Владыка Питирим благословил водуФото: Дарья ЮДИНА

В 11 часов началось Великое освящение воды в купели, которое провел Владыка Питирим. Он благословил собравшихся рядом с иорданью горожан и поздравил их с праздником.

Горожане стремились побыстрее набрать освященную водуФото: Дарья ЮДИНА

После верующие потянулись за святой водой. Многие принесли с собой сразу несколько пятилитровых бутылок. Все спешили омыть лицо водой из крещенской купели. Людей пропускали небольшими группами. За порядком следили полицейские, спасатели и члены народной дружины.

Люди торопились встать в очередь к купелиФото: Дарья ЮДИНА

Горожанка Светлана показывала своей внучке Кристине, как правильно окунаться в прорубь на примере «первопроходца». Для девочки это было первое купание в иордани.

- Я уже десятый год сюда прихожу. У меня опыт уже есть, тем более, что я обливаюсь холодной водой. Крещенское купание это незабываемое, неповторимое ощущение, - поделилась впечатлениями пожилая женщина.

Женщинам купание в проруби далось тяжелее чем мужчинамФото: Дарья ЮДИНА

В прорубь спускались женщины, мужчины разных возрастов и даже дети. Кто-то безбоязненно крестился и трижды нырял с головой, кто-то выскакивал, охая, почти сразу.

- Ох, хороша водичка! Не так холодно, как я думал, — довольно улыбаясь, произнес лысый мужчина.

Почти все мужчины говорили, что "водичка хороша"Фото: Дарья ЮДИНА

Женщины, наоборот, старались покинуть прорубь побыстрее.

- Ой, какая же холодная! Каждый год мерзну, а все равно хожу, сказала горожанка в возрасте, - поднимаясь по ступенькам.

Большинство купающихся на вопросы журналистов отвечали, что «водичка отличная».

Детям в иордань помогали спускаться спасателиФото: Дарья ЮДИНА

Дети на новый опыт реагировали по-разному: кто-то не мог долго находиться в холодной воде и стремился поскорее выбраться из проруби, а кто-то браво окунался, повторяя за взрослыми. Аккуратно спускаться под воду и подниматься по обледеневшим от брызг ступеням малышам помогали спасатели.

После купания в иордани родные побыстрее накидывали на «моржей» теплые халаты, полотенца, подавали тапочки. Утеплившись, люди спешили к палатке, чтобы переодеться и согреться бесплатным горячим чаем.

После купания горожане согревались горячим чаемФото: Дарья ЮДИНА

Сыктывкарские верующие ещё успеют окунуться в крещенскую прорубь и набрать святой воды: иордань рядом с понтонным местом будет работать до полуночи.

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