«Когда Берта встанет на лапы, я заплачу» Сыктывкарец ведет блог о жизни и реабилитации собаки-инвалида

Сыктывкарец Евгений Мелихов ведет трогательный блог о своей собаке-инвалиде, у которой отказали задние лапки. Несколько лет он самоотверженно бьется за ее здоровье и честно рассказывает об этом подписчикам канала на YouTube. За успехами амстаффа следят больше 3 тысяч человек. Мужчина рассказал газете «КП-Коми», реабилитация собаки стала огромной частью его жизни.

Дружба навеки

История Берты началась в 2011 году, когда Евгению предложили приобрести породистого щенка амстаффа. Если бы мужчина принял решение не брать собаку, то она бы до конца жизни охраняла гаражи, сидя на цепи. Но обмазанная супом малышка растопила сердце Евгения, когда прыгнула ему на руки, как будто говоря - «Привет, человек, почему мы еще не дома?»

Собака и парень стали настоящими друзьями - спали на одной кровати, гуляли, играли. «Практически ели из одной миски», - смеется Евгений. Затем мужчина женился, дважды стал папой, но Берта никогда не отходила на задний план, став полноценным членом семьи.

Берта в модном комбинезончике. В ее гардеробе есть еще розовые варианты.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Страшный день

17 марта 2018 года сыктывкарец вспоминает с ужасом. В тот день Берта радостно обследовала знакомые владения за центром отделочных материалов на Сысольском шоссе. В этом месте тихо, машины почти не ездят, поэтому Евгений спокойно отпустил собаку с ошейника. Вдруг из-за угла вынырнула «копейка» и на скорости сбила амстаффа. Берта распласталась на асфальте и даже не скулила, только смотрела на хозяина непонимающим взглядом. Мужчина кинулся за лихачом, но догнать не успел - машина скрылась за поворотом.

- Вернулся к Берте. Вы не представляете, какие у нее были глаза! Она пытается подняться на лапы, а они подкашиваются. Хватаю на руки ее 24-килограммовую тушку и полтора километра бегу до дома. Суббота, почти девять вечера. Выбор ветклиник небольшой - везу единственную круглосуточную. Там развели руками, вкололи обезболивающее, отпустили домой, - вспоминает мужчина.

Собака обожает гоняться за лазерной указкойФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кстати, водителя автомобиля так и не наказали, так как собаку сбили не на пешеходном переходе. По закону в этом случае хозяин собаки должен заплатить ущерб водителю автомобиля, а не наоборот. Искать виновника травмы любимой собаки мужчина не стал. Он боялся, что в порыве ярости не сможет совладать с собой и покалечит водителя. Закон бумеранга еще никто не отменял, уверен Евгений.

Потерянное время

На следующий день Евгений поехал в другую клинику, где тоже не смогли ответить на вопрос, почему задние лапки Берты висят как безжизненные плети. Правда, врач предположил, что это последствие пережитого шока. Но хозяин пса чувствовал - что-то не так. Через три дня поисков мужчина нашел первоклассного специалиста Рената Усманова, который обитает в Казани. Евгений долго думать не стал, погрузил Берту в машину и отвез ее за 800 километров в профильную ветклинику.

Берта весит больше 20 килограммов, но держать ее на руках хозяину не в тяжестьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Все опасения мужчины подтвердились - у собаки был перелом позвоночника с разрывом спинного мозга. Если бы Евгению повезло с врачами и диагноз поставили сразу, то в запасе было бы 48 часов для его сращивания. В Казани Берте сделали дорогостоящую операцию, буквально собрали позвоночник по косточкам. Однако спинной мозг уже потерял возможность функционировать...

Борьба за здоровье

Так Берта стала инвалидом. Медики отметили, что с большой долей вероятности собаке можно выработать спинальную или другими словами рефлекторную походку. Однако для этого нужно много трудиться. Началась новая страница в жизни Евгения - подъемы каждые два часа ночью, чтобы помочь собаке сходить в туалет, массажи и упражнения. Он с жаром принялся за исцеление Берты. Мужчина вспоминает, что был в те дни уверен - пройдет месяц и любимая собака встанет на четыре лапы.

Прохожие удивленно смотрят на собаку в коляске. Иногда подходят к Евгению и просто говорят: «Спасибо!»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Но прошел месяц, потом другой, а за ним третий. Ничего не менялось, Берта по-прежнему волочила лапки, постепенно приспосабливаясь к жизни только на передних. Энтузиазм Евгения начал таять, упражнения и массажи стали нерегулярными, а мечта о полноценной жизни любимой собаки ускользала. Позитивные перемены пришли с неожиданной стороны.

YouTube спас

В один прекрасный день Евгений создал канал на YouTube и стал блогером. В видео он начал честно рассказывать об уходе за собакой-инвалидом. Вначале на его канале было 15 подписчиков. Затем ролики о трогательной борьбе сыктывкарца за здоровье любимицы обратили внимание несколько известных «собачьих» блогеров. На своих ресурсах они поделились грустной историей Берты. С тех пор посещаемость канала Евгения пошла в гору - за неделю он набрал тысячу подписчиков. Сейчас же канал насчитывает 3 400 подписчиков!

Растущая популярность подстегнула Евгения снова с энтузиазмом взяться за реабилитацию собаки. Массажи и специальные упражнения вернулись в обычный распорядок дня. Обо всем, что происходит с Бертой он стал рассказывать своим подписчикам. Прогулка по первому снегу, купание в Черном море, тренировки и восстановительные упражнения стали материалом для коротких сюжетов. Подписчики оказались настоящей поддержкой.

- Одна девушка, ветеринарный врач, подробно расписала мне комплекс восстановительных упражнений, которыми мы активно пользуемся. Понемногу они дают свои плоды, - рассказывает хозяин собаки.

Берта смотрит на хозяина с любовьюФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Иногда в комментариях на канале попадаются и грубые отзывы. Люди обвиняют мужчину в том, что он пытается навариться на инвалидности собаки. Евгений же смеется - за все время существования канала он заработал на просмотрел 22 доллара. Но иногда подписчики присылают деньги на карту хозяина амстаффа.

- Это кажется мне стыдным, но одновременно внимание трогает до глубины души. Оно вселяет надежду, что Берта поправится, ведь в это верю теперь не только я, - говорит Евгений.

Миссия встать на ноги

Миссия канала, по словам Евгения, помочь людям, которые не знают, как помочь своим попавшим в беду питомцам. Видео-разборы упражнений и массажей как минимум дают понять, что надежда есть всегда, а усыпление - не выход.

Сейчас Берта настоящая красотка. Правда, поймать ее в кадр невероятно сложно. Собака вертится, крутиться, гавкает. За годы совместной жизни Евгений научился с полувзгляда понимать питомицу и ее желания. Вертлявым поведением она просто показывает, что пора играть в снежки и гоняться за лазерной указкой. Только коляска на колесиках, поддерживающая безжизненные задние лапки, выдает - ей тяжелее, чем многим другим домашним питомцам Сыктывкара. Кстати, благодаря этому приспособлению Берта становится центром внимания во время прогулок по улицам города.

- Обычно люди удивленно смотрят, но некоторые подходят и говорят - «Спасибо, что не бросили ее». Когда Берта наконец уверенно встанет на ноги, я заплачу. Это будет самый счастливый день. Верю, что он настанет, - подытожил Евгений.

Блог мужчины находится по этому адресу.

Большое интервью газете Комсомольская правда в Кировском парке!.#БЕРТАВЫЗДОРАВЛИВАЙ #БЕРТА #АМСТАФФБЕРТА На витамины и вкусняшки для Берты: 4276280017029486 ( карта Сбербанк) Группа ВКонтакте: https://vk.com/public190817270 Друзья сегодня мы провели большое интервью в кировском парке. Желаю вам приятного просмотра!!! instа : https://www.instagram.com/evgeny_melikhov vk : https://vk.com/id1104882

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