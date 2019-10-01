Собачье счастье: сыктывкарец проехал 3000 км, чтобы спасти беспородную дворнягу

Стареющая собака по кличке Беляш была обречена прожить остаток жизни в помещении службы отлова Сыктывкара. Но хозяин, уехавший за пределы Коми, не бросил питомца. Узнав о печальной участи собаки, он проехал три тысячи километров из Крыма до Коми и забрал ее с собой. Теперь вместо душной клетки в Сыктывкаре пес любуется на бесконечное море. Бывший сыктывкарец рассказал о том, как снова встретился со своим любимцем Беляшом.

Предательство

Пять лет назад сыктывкарец Петр жил в собственном доме на эжвинских дачах. Однажды на соседний участок переехала семья со щенком по кличке Белый. Любопытный малыш прибегал на участок к Петру, резвился там и возвращался домой. Однажды Петр увидел, что соседи покидают дом - собирают вещи, вывозят мебель, а позже к нему обратилась хозяйка и попросила присмотреть за псом.

- Она обещала приходить несколько раз в неделю и приносить еду. Но мне было ясно - Белого просто бросают и тогда я сделал собаке будку на своем участке, - вспоминает Петр.

Бывшая хозяйка раза два принесла на дачу помои из столовой, и на этом ее забота закончилась. Пес сначала не понял, что его предали и несколько раз возвращался в старый дом, где однажды застрял в снегу. Тогда Петр спас скулящего пса, но с тех пор о прежних хозяевах собака не вспоминала.

- Те помои я так и не давал Белому. Соседей же видел периодически, но судьбой пса они не интересовались, - отмечает Петр.

Беляш любит море

Гроза района

Новоиспеченный хозяин думал, что Белый, или Беляш, как иногда он его ласково называет, будет смиренно сидеть на поводке и охранять дом. Но уже в первый день Беляш проявил свободолюбивый характер и перегрыз поводок.

- Раз ты любишь свободу, значит будешь свободным, - подумал я и отпустил его на самовыгул. Днем Беляш гулял по Эжвинскому району, а вечером, когда я возвращался с работы, он приходил домой. И сразу становился образцовой собакой — охранял дом и гавкал на подозрительных личностей, - смеется Петр.

Беляш так приглянулся жителям Эжвы, что его подкармливали в нескольких местах. Позже хозяин выяснил, что у хитрого пса было пять точек, где его регулярно кормили.

- Белый - специфичный пес. Он был грозой района. «Строил» всех дворовых собак, - смеется бывший эжвинец.

Белый понемногу забывает ужасы жизни брошенного пса

Потеряшка

В конце 2017 года Петр решил переехать из северного Сыктывкара в солнечный Крым. Сначала просто на разведку, чтобы обустроится и найти работу.

- Дача стояла на продаже, а когда нашлись покупатели, я, не долго думая, собрался с семьей и отправился в Крым. Ехали на пустое место, и не думали, что уезжаем надолго, поэтому Беляша я оставил в Сыктывкаре. Поскольку его кормили везде, то я был спокоен за его судьбу. Думал, обустроюсь и вернусь за собакой, - говорит Петр.

Но вернуться в Коми у Петра получилось только спустя полтора года - в январе 2019-го. Мужчина специально отправился в Сыктывкар за собакой. Несколько дней он выходил на улицы и искал Беляша, но безуспешно. Петр вернулся в Крым без собаки.

Беляш гуляет каждый день по феерически красивым местам

Спасти Беляша

Спустя несколько месяцев информация о Беляше всплыла в соцсетях. Оказалось, что задиристого пса поймали сотрудники службы отлова Эжвы и отвезли в помещение, где держат всех собак-беспризорников. Местные зооволонтеры посещают отловленных животных, фотографируют их и пишут в соцсетях, чтобы найти им хозяев. Так они рассказали и о беспородном стареющем Беляше, которого никто не хотел брать. Так бы и сидела собака в помещениях службы отлова, если бы весной знакомый Петра не увидел это объявление и не сообщил ему.

- Когда я узнал, что Беляш в отлове, то взял отпуск за свой счет и рванул на Север за три тысячи километров с другом на своей машине. Добрались до Коми за полтора суток — ехали и днем, и ночью, - вспоминает Петр.

Он благодарит хозяина лаской и верностью

Признал

Момент, когда Белый воссоединился с хозяином, был похож на сюжет из лучшего выпуска передачи «Жди меня», если бы существовала собачья версия. Наверное, не хватало только пронзительной музыки на заднем плане.

- Мы зашли в помещение, где содержались собаки - грязища, слякоть, вонь, лай. Псы содержатся в страшных условиях: клетки полметра на метр. Пробегаю вольеры, ищу глазами знакомую морду. Белого нигде нет! - вспоминает Петр.

Оказалось, что и в неволе Беляш задирал товарищей по несчастью. Из-за строптивого характера его поместили в отдельный закуток.

- Захожу, кричу «Белый!» Голодный пес в это время обедал, поднял голову, кинулся ко мне. Так и метался между миской и мной, пока не закончил с едой. Парень из отлова предостерегает: «Смотри! Укусит!» Но я-то знаю, что Беляш мне вреда не причинит. Протягиваю руку, он нежно ее покусывает. Признал, - вспоминает момент встречи Петр.

Первое время Белый как будто не верил, что все самое страшное позади

С корабля — на бал

В тот же день на машине хозяина Беляш отправился в новую жизнь — солнечный Крым. Пес сидел на заднем сидении и всю дорогу не сводил глаз с пути.

- На мгновение он засыпал от усталости. Но затем снова открывал глаза, не переставая следить за дорогой. Когда уже подъезжали к Крыму, на одной из стоянок Белый просто залез под машину, как будто говорил: «Больше не могу, спать хочу, не поеду дальше», - рассказывает Петр.

Новое место обитания собаки — город Керчь. На неизвестном месте Белый сначала шарахался от каждого шороха, но быстро ко всему привык и стал верховодить над местными собаками. Правда, на свободе Белому не удалось погулять вволю. Теперь он, как и полагается степенному псу, сторожит хозяйский дом на даче или ждет возвращения хозяина в квартире.

- Мы часто гуляем с ним на море. Он купается, радуется воде. Наверное, скучает по вольному бытию. Но я уже не хочу его отпускать, - подытожил Петр.

Кстати

Елена Габова, детская писательница, автор книг «Гришуня на планете Лохматиков», «Двойка по поведению», «Не вставай с левой ноги»:

Фото vk.com

- Людям нужны добрые книжки. И вот этот сюжет мог бы лечь в основу. Очень добрая история.