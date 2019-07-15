Печорский Хатико, от которого жестоко избавился хозяин, обрел новый дом

На прошлой неделе в Печоре нашли Хатико. Грустный пес, который сидит на обочине и провожает печальным взглядом проезжающие мимо авто, тронул сердца местных жителей. На днях собака обрела дом, сообщает ее новая хозяйка Валерия Мелькова.

- Собака не дает о себе забыть своим упорным появлением в одном и том же месте. Пес ложится на обочине дороги там, где в начале июля ее привезли на машине и оставили. Как это напоминает историю Хатико, которая 9 лет ждала своего хозяина. Только вот хозяин Хатико умер, а бывший владелец этой собаки просто ее предал, жестоко выкинув из машины. Но собака не верит этому предательству. Она изо дня в день в любую погоду приходит на одно и то же место в надежде, что за ней вернутся, - писал местный житель Виктор Берсенёв на своей страничке в соцсетях еще до того, как псу нашли нового хозяина.

Надо сказать, что сразу же после первого сообщения в соцсетях нашлись желающие приютить брошенного пса. Правда, сделать это было не так просто — собака убегала, когда ее пытались накормить. Наконец, в субботу животное поймали три девушки, к которым она привыкли. Они и передали его новым хозяевам.

- Собаку забрал мой дедушка утром в субботу. Она чувствует себя хорошо, уже не боится, обзавелась друзьями. У нас дома есть еще две собаки, так она их уже воспитывает. Пока, конечно, немного пуглива, на меня еще рычит, но к дедушке относится хорошо, - рассказала жительница Печоры Валерия Мелькова.

Собаку из-за ее черного окраса назвали Ночкой. Сейчас она живет на придомовой территории и привыкает к новой роли — хранительницы дома.

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