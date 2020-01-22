В Коми официально разрешили отстрел 322 волков, которые терроризируют села и города

В этом году волки в городах и районах Коми лютуют особенно сильно — таскают собак и наводят страх на местных жителей. Засилье серых хищников вынудило Минприроды увеличить квоту на их отстрел. В выпущенном приказе министерства фигурирует беспрецедентная цифра — 322 особи разрешили отстрелить охотникам в этом году.

В Прилузье разрешено добыть – 20 особей волка, в Сысольском районе – 32 особи, в Койгородском – 9 особей, в Сыктывдинском – 27, в Корткеросском – 34, в Усть-Куломском – 7, в Княжпогостском – 44, в Усть-Вымском – 17, в Удорском – 35, в Ижемском – 20, в Усть-Цилемском – 35, в Сосногорском – 20, на территории городского округа Ухта – 22 особи. Семь городов и районов Коми - Сыктывкар, Усинск, Печора, Инта, Воркута, Вуктыл и Троицко-Печорский район - в данный приказ не вошли.

Интересно, что в прошлом году в подобном приказе говорилось всего о 100 особях волков. Отметим, что мера стимулирования охотников, которым теперь платят 20 тысяч рублей за шкуру убитого зверя, приносит свои плоды. Сообщения о выходе хищников появляются, но их все же меньше.

Ведущий инженер отдела экологии животных института биологии Коми научного центра Андрей Королев рассказал «КП-Коми», что в последние пять лет численность волка в республике достигла высокого уровня 80-х годов. Это связано с тем, что раньше отстрел зверя держался на голом энтузиазме отдельных охотников.

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