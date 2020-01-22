2020-01-22T12:01:59+03:00
Общество

Новый министр здравоохранения России был свидетелем по уголовному «делу о томографах» в Коми

СМИ внимательно изучили биографию чиновника и подсчитали его доходы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото пресс-службы РосздравнадзораФото пресс-службы Росздравнадзора
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Вчера, 21 января, экс-министра здравоохранения Михаила Мурашко назначили министром здравоохранения России. СМИ внимательно изучили биографию чиновника и подсчитали его доходы. Оказывается, в 2012 году он проходил свидетелем по громкому уголовному делу о томографах.

Краткая биография

Михаил Мурашко родился в Свердловске (ныне Екатеринбург). Успешную карьеру чиновник построил в Коми, куда попал после службы в армии. Сначала он был интерном, а потом врачом-гинекологом в Коми республиканской больнице. Потом возглавлял Перинатальный центр. В 2006 году он стал министром здравоохранения Коми. В марте 2011 года распоряжением Главы РК он был отправлен в отставку вместе со всем кабинетом министров. Некоторое время Михаил Мурашко был безработным. В июле 2012 года Мурашко занял пост заместителя главы Росздравнадзора, а с марта 2013 года стал руководителем ведомства.

Скандалы

В 2011 году Мурашко проходил свидетелем по уголовному делу о закупке больничных томографов по якобы завышенным ценам. Следователи сообщали, что ущерб бюджету республики составил 16 млн рублей. В итоге чиновника правительства Сергея Кончицу, который занимался закупкой, признали невиновным в халатности, дело закрыли.

Кстати, тогдашний руководитель СУ СК России по Коми Николай Басманов в интервью «Республике» в 2012 году говорил, что правоохранители исследовали роль Мурашко в деле о томографах, но оснований для привлечения его к уголовной ответственности найдено не было.

Научная деятельность

Михаил Мурашко — дважды доктор медицинских наук. Он защитил докторские по двум специальностям: «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология». Также Михаил Мурашко участвует в выпуске медицинских журналов. Он значится главредом изданий «Вестник Росздравнадзора» и «Здоровье человека на Севере», а также членом редакционного совета журнала «Детская медицина Северо-Запада».

Доходы

Михаил Мурашко женат. Задекларированный доход Мурашко за 2018 год составил 4 млн 265 тысяч рублей, доход его супруги - 931 тысяча рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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