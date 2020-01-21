2020-01-21T22:28:09+03:00
Общество

Минздрав России возглавил экс-министр здравоохранения Коми Михаил Мурашко

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото roszdravnadzorФото roszdravnadzor
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Экс-министр здравоохранения Коми Михаил Мурашко стал министром здравоохранения России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Официальную информацию опубликовали на сайте Кремля.

Новый министр здравоохранения России тесно связан с Коми. После окончания вуза он был интерном, а потом акушером-гинекологом в Коми республиканской больнице. Затем возглавлял городские медицинские учреждения, а с 2006-го по 2011 год занимал пост министра здравоохранения региона. Летом 2012-го перешел в Росздравнадзор, уже марте 2013 года он возглавил службу.

Отметим также, что Мурашко сменил на посту Веронику Скворцову, которая была у руля Минздрава России почти 8 лет - с 2012 по 2020 годы. Известно, что чиновница не уходит из системы здравоохранения - она возглавит подведомственный Минздраву Росздравнадзор.

Напомним, что правительство России 15 января в полном составе подало в отставку в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. На следующий день депутаты Госдумы согласовали кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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