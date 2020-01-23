2020-01-23T10:47:12+03:00
Общество

Леонид Рошаль: «Михаил Мурашко не новичок в здравоохранении, уже битый»

Знаменитый доктор высказался о новом главе Минздрава России, который начинал карьеру в Коми
Дарья ЮДИНА
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Михаил Мурашко. Фото с сайта РосздравнадзораМихаил Мурашко. Фото с сайта Росздравнадзора
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Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал «Известиям» назначение главой Минздрава Михаила Мурашко.

Михаил Мурашко не новичок в здравоохранении, он уже битый, знает проблему. Он руководил Росздравнадзором и поднял эту систему, выстроил ее. Он принципиальный, жесткий. Перед новым министром сейчас будет стоять серьезный кадровый вопрос, лекарственные проблемы. Думаю, что у него всё получится, а мы ему будем помогать. Надеюсь, что совместная работа с Национальной медицинской палатой продолжится конструктивно, — подчеркнул Рошаль, который также является председателем Национальной медицинской палаты.

Напомним, что 15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. 21 января президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе кабинета министров страны. Кресло министра здравоохранения занял Михаил Мурашко, который до 2011 года был главой Минздрава в Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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