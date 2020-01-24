План развития Воркуты и Инты одобрили шесть федеральных министерств

План развития Воркуты и Инты, разработанный Правительством Коми, поддержали шесть федеральных министерств, передает пресс-служба главы региона.

Стратегический документ продолжают согласовывать на федеральном уровне. Об этом на заседании регионального Правительства Сергею Гапликову доложил министр экономики республики Константин Плехов.

Проект Плана, содержащий оценку ключевые меры развития Воркуты и Инты, был представлен Правительством Республики Коми в Минэкономразвития России 13 декабря 2019 года. 16 декабря российский Минэконом направил проект Плана на рассмотрение и согласование в заинтересованные федеральные министерства и ведомства.

Документ предварительно поддержан Минэкономразвития и Минвостокразвития России, получены согласования Минтруда и Минкультуры, а также положительные заключения Минпросвещения и Минспорта.

Заинтересованность в финансировании проектов Плана, подходящих под установленные критерии, высказал НКО «Фонд развития моногородов».

— Всего на сегодня имеются заключения от 11 федеральных ведомств из 20-ти. Рассмотрение проекта Плана рядом министерств еще продолжается, - проинформировал Константин Плехов.

Глава Коми предложил подключить к процессу согласования Плана представителей региона в Федеральном Собрании России – депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. По словам министра экономики Республики Коми, встреча по этой теме состоится в феврале на площадке Государственного Совета республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкар 20 лет спустя: город мечты?! Какое будущее предсказывают столице Коми изменения в генеральном плане

Мы изучили главный градостроительный документ города (подробности)