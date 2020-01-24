Кубок самого веселого населенного пункта России едет в Мутный Материк

В ноябре село Мутный Материк из Коми победило в конкурсе на самое веселое название населенного пункта России. За него проголосовало почти 28,5 тысячи человек. Организаторы конкурса из Туту.ру сегодня приедут в Мутный Материк, чтобы торжественно вручить администрации населенного пункта памятный кубок и установить знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

На пресс-конференции в Сыктывкаре 22 января организаторы конкурса признались, что мало что знают о пункте назначения, но готовы окунуться в его жизнь.

- Мы знаем, что название Мутный Материк вроде бы произошло от того, что, если подходить по реке к населенному пункту, то оно находится в некотором облаке тумана. Мы хотим все увидеть своими глазами, пообщаться с местными жителями, услышать историю из их уст, - рассказал руководитель сервиса путешествий «Туту.ру» Александр Гладилин.

Сегодня организаторы конкурса прибыли в Усинск, где побывали в гостях у руководителя города. После официального визита они направились в Мутный Материк. Возможно, они еще в пути, так как дороги в Коми в зимнее время не отличаются проходимостью.

Коллаж Туту.ру, посвященный Мутному Материку

Напомним, что финальное голосование окончилось 24 ноября. Лидером голосования стало село Мутный Материк из Коми, второе место занял Хохотуй из Забайкальского края, третье — Морозилка из Архангельской области. Бухалово (Ярославская область) заняло четвертое место, пятое место у Мухоудеровки (Белгородская область), шестое у Мошонок (Калужская область). Далее идут Лох (Саратовская область), Сахарная Головка (Севастополь), Свиногорье (Татарстан) и Палево (Сахалинская область).

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