2020-01-24T17:20:44+03:00
Общество

Кубок самого веселого населенного пункта России едет в Мутный Материк

На въезде в село, которое расположено в Республике Коми, установят символическую табличку
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
На фото руководитель «Туту.ру» Александр Гладилин держит в руках табличку, которую установят в Мутном МатерикеНа фото руководитель «Туту.ру» Александр Гладилин держит в руках табличку, которую установят в Мутном Материке
Изменить размер текста:

В ноябре село Мутный Материк из Коми победило в конкурсе на самое веселое название населенного пункта России. За него проголосовало почти 28,5 тысячи человек. Организаторы конкурса из Туту.ру сегодня приедут в Мутный Материк, чтобы торжественно вручить администрации населенного пункта памятный кубок и установить знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

На пресс-конференции в Сыктывкаре 22 января организаторы конкурса признались, что мало что знают о пункте назначения, но готовы окунуться в его жизнь.

- Мы знаем, что название Мутный Материк вроде бы произошло от того, что, если подходить по реке к населенному пункту, то оно находится в некотором облаке тумана. Мы хотим все увидеть своими глазами, пообщаться с местными жителями, услышать историю из их уст, - рассказал руководитель сервиса путешествий «Туту.ру» Александр Гладилин.

Сегодня организаторы конкурса прибыли в Усинск, где побывали в гостях у руководителя города. После официального визита они направились в Мутный Материк. Возможно, они еще в пути, так как дороги в Коми в зимнее время не отличаются проходимостью.

Коллаж Туту.ру, посвященный Мутному Материку

Коллаж Туту.ру, посвященный Мутному Материку

Напомним, что финальное голосование окончилось 24 ноября. Лидером голосования стало село Мутный Материк из Коми, второе место занял Хохотуй из Забайкальского края, третье — Морозилка из Архангельской области. Бухалово (Ярославская область) заняло четвертое место, пятое место у Мухоудеровки (Белгородская область), шестое у Мошонок (Калужская область). Далее идут Лох (Саратовская область), Сахарная Головка (Севастополь), Свиногорье (Татарстан) и Палево (Сахалинская область).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-7 фактов о Мутном Материке: чем ещё, кроме забавного названия, может удивить коми село

Таинственное свечение, землетрясения и стая лебедей - узнайте больше из нашей подборки (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Директор Института диабета академик РАН Марина Шестакова: Каждый пятый россиянин старше 60 лет может столкнуться с диабетом
Как вовремя диагностировать эту распространенную болезнь, кто в группе риска, как вести себя больным, чтобы избежать тяжелых осложнений, и что важно знать родственникам? Обо всем этом «Комсомолка» узнала у одного из ведущих мировых экспертов по диабету
"Может ей еще паранджу надеть?": учительницу информатики из Самарской области "поймали" на откровенных танцах в клубе
Сама учительница объяснила, что родители и руководство в школе в курсе ее хобби. Нашлись и те, кто осудили не преподавательницу, а тех, кто выложил видео в сеть
16-летняя девушка осталась одна с мамой, больной раком: она прогуливает учебу и просит помощи в «Инстаграме»
Женщина получает пенсию по инвалидности, но этих денег семье не хватает на сиделку. Девушке приходится пропускать занятия и в одиночку заботиться о лежачей маме
Ведущие российские неврологи: Чтобы люди преждевременно не уходили из жизни, нужно лечить два главных заболевания сосудов
Врачи и исследователи рассказали «КП» о том, какие меры важно принимать для увеличения продолжительности жизни и сохранения ее качества у людей серебряного возраста
Новости 24
Ухтинские спасатели предотвратили суицид
В Воркуте находят трупы диких животных
Активисты Шиеса устраивают единый день протеста
В Коми на выходных резко похолодает
Отдел МВД Коми о каше с жуками для заключенного: «Они же безвредны»
В Сосногорске антитеррористической калитке, которую обсмеял Ургант, до сих пор одиноко
В Коми собака неделю охраняла труп замерзшего в лесу хозяина
В Ухте жителей сгоревшего общежития заставляют платить за ЖКХ-услуги
Молодой сыктывкарке, которая борется с раком четвертой степени, нужна помощь
Сыктывкарцы смогут сами выбрать территории для благоустройства
В Коми поселения будут поощрять за объединение в муниципальные округа
У Коми появилась эмблема празднования 100-летия
Жительницы Сосногорска взяли призовые места на Олимпийских играх среди любителей
В нескольких районах Коми школьников освободили от занятий