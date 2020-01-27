2020-01-27T10:38:16+03:00
Общество

Как записать ребенка в первый класс в Коми

Полезная информация для родителей
Дарья ЮДИНА
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В Коми скоро начнут принимать заявление для зачисления детей в первый классВ Коми скоро начнут принимать заявление для зачисления детей в первый классФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 30 января в большинстве районов Коми можно будет начать записывать детей в первый класс. 31 января к ним присоединятся школы Печорского и Княжпогостского районов, сообщает пресс-служба Минобраза региона.

Подать заявление и проверить его статус можно будет на портале вшколу.дети11.рф. Пользователи смогут воспользоваться пошаговой инструкцией.

Подать заявление на зачисление ребенка в школу в электронной форме могут родители, зарегистрированные на портале Госуслуг.

Для оформления понадобятся следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);

- свидетельство о рождении ребенка;

- документ, подтверждающий проживание ребенка на территории, закрепленной за образовательной организацией.

Родители могут подать заявление и непосредственно в школе.

Решение о зачислении ребенка родители получат максимум в течение семи рабочих дней после подтверждения документов. Школа может отказаться принимать ребенка только если нет свободных мест. В таком случае родителям или законным представителям ребенка следует обратиться в муниципальное управление образования.

В республике работает «Горячая линия» для родителей, у которых есть вопросы по подаче заявления в электронной форме: 8(8212) 301-660 (доб. 370)

«Горячая линия» также создана в каждом муниципалитете:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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