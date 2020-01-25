Несмотря на протесты студентов и преподавателей в Коми объединили два техникума и колледж

Согласно постановлению правительства Коми, которое подписано 22 января, положено реорганизовать Сыктывкарский политехнический техникум, присоединить к нему Сыктывкарский индустриальный колледж и Княжпогостский политехнический техникум.

Об объединении стало известно летом 2019 года. Новость вызвала протест со стороны работников и студентов заведения. Они написали открытое письмо главе региона, в котором выступили против реорганизации.

После этого состоялась встреча представителей техникумов, колледжа и Минобрнауки Коми. Замминистра образования Коми Максим Ганов пояснил причину объединения трендом на создание крупных многопрофильных учреждений. Это позволяет учебным заведениям увеличить количество студентов, расширить список направлений подготовки и улучшить качество образования.

Присоединение индустриального колледжа к политехническому техникуму — первый этап. Затем последует переименование учреждения и придание ему другого статуса — Коми республиканского многопрофильного колледжа.

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Свою точку зрения работники учебного заведения, студенты и их родители подробно развернули в открытом письме главе Коми Сергею Гапликову (подробности).