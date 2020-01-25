В Коми не могут найти автора талисмана к Чемпионату мира по хоккею с мячом

В Коми продолжается конкурс на создание талисмана Чемпионата мира по хоккею с мячом. Из-за того, что на конкурс поступило слишком мало работ от участников, его продлили до 1 марта включительно. Соответствующий приказ подписал министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной, передает пресс-служба ведомства.

Участниками конкурса могут быть физические лица, творческие союзы, коллективы и юридические лица всех организационно-правовых форм и форм собственности. Конкурсант вправе представить несколько работ с разными художественными решениями, но не более трех.

Конкурсные работы на создание талисмана принимаются до 1 марта 2020 года включительно. Итоги опубликуют 6 марта на официальном сайте министерства.

Заявки на участие в конкурсе с проектом работы принимаются с 10 до 17 часов по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 47, каб. 102 либо по электронному адресу: e-mail: e.a.basharina@sport.rkomi.ru.

Напомним, что недавно в Коми выбрали эмблему к Чемпионату мира по бенди.

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