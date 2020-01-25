2020-01-25T10:10:59+03:00
Общество

В Коми не могут найти автора талисмана к Чемпионату мира по хоккею с мячом

Прием заявок на конкурс продлили
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Коми продолжают готовиться к Чемпионату мира по хоккею с мячомВ Коми продолжают готовиться к Чемпионату мира по хоккею с мячом
Изменить размер текста:

В Коми продолжается конкурс на создание талисмана Чемпионата мира по хоккею с мячом. Из-за того, что на конкурс поступило слишком мало работ от участников, его продлили до 1 марта включительно. Соответствующий приказ подписал министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной, передает пресс-служба ведомства.

Участниками конкурса могут быть физические лица, творческие союзы, коллективы и юридические лица всех организационно-правовых форм и форм собственности. Конкурсант вправе представить несколько работ с разными художественными решениями, но не более трех.

Конкурсные работы на создание талисмана принимаются до 1 марта 2020 года включительно. Итоги опубликуют 6 марта на официальном сайте министерства.

Заявки на участие в конкурсе с проектом работы принимаются с 10 до 17 часов по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 47, каб. 102 либо по электронному адресу: e-mail: e.a.basharina@sport.rkomi.ru.

Напомним, что недавно в Коми выбрали эмблему к Чемпионату мира по бенди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Чемпионат мира по бенди пройдет в Сыктывкаре, несмотря на решение WADA» - президент Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник

Между тем, в понедельник исполком WADA запретил проводить крупные международные турниры на территории РФ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Может ей еще паранджу надеть?": учительницу информатики из Самарской области "поймали" на откровенных танцах в клубе
Сама учительница объяснила, что родители и руководство в школе в курсе ее хобби. Нашлись и те, кто осудили не преподавательницу, а тех, кто выложил видео в сеть
Директор Института диабета академик РАН Марина Шестакова: Каждый пятый россиянин старше 60 лет может столкнуться с диабетом
Как вовремя диагностировать эту распространенную болезнь, кто в группе риска, как вести себя больным, чтобы избежать тяжелых осложнений, и что важно знать родственникам? Обо всем этом «Комсомолка» узнала у одного из ведущих мировых экспертов по диабету
16-летняя девушка осталась одна с мамой, больной раком: она прогуливает учебу и просит помощи в «Инстаграме»
Женщина получает пенсию по инвалидности, но этих денег семье не хватает на сиделку. Девушке приходится пропускать занятия и в одиночку заботиться о лежачей маме
Новости 24
Следующая неделя в Коми начнется с морозов
Ухтинские спасатели предотвратили суицид
В Воркуте находят трупы диких животных
Активисты Шиеса устраивают единый день протеста
В Коми на выходных резко похолодает
Отдел МВД Коми о каше с жуками для заключенного: «Они же безвредны»
В Сосногорске антитеррористической калитке, которую обсмеял Ургант, до сих пор одиноко
В Коми собака неделю охраняла труп замерзшего в лесу хозяина
В Ухте жителей сгоревшего общежития заставляют платить за ЖКХ-услуги
Молодой сыктывкарке, которая борется с раком четвертой степени, нужна помощь
Сыктывкарцы смогут сами выбрать территории для благоустройства
В Коми поселения будут поощрять за объединение в муниципальные округа
У Коми появилась эмблема празднования 100-летия
Жительницы Сосногорска взяли призовые места на Олимпийских играх среди любителей
В нескольких районах Коми школьников освободили от занятий