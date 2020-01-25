2020-01-25T10:58:38+03:00
Общество

В Коми поселке волки загрызли десять собак

Жителям дали рекомендации, как вести себя при встрече с серым хищником
Дарья ЮДИНА
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Жители Якши жалуются на волковЖители Якши жалуются на волковФото: Сергей ГАПОН
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Жители поселка Якша жалуются на незваных гостей из леса: по словам людей, волки утащили десять собак. Специалисты Троицко-Печорского заповедника дали рекомендации, как вести себя при встрече с серым хищником.

Существует несколько правил поведения при встрече с волком:

1. Если вы вовремя обнаружили волка, максимально тихо и незаметно покиньте его территорию. Если уйти не получается, медленно отступите при условии, что животное не реагирует.

2. Не смотрите волку в глаза - это как красная тряпка для быка. Услышав рык, знайте - хищник уверен в своих силах и готов оказать сопротивление.

3. Если волк прижал уши и присел, он готовится к прыжку. Бежать от волка бессмысленно – в этом случае шансов на спасение у человека нет. Попробовать спастись можно, лишь взобравшись на ближайшее высокое дерево. Однако волки невероятно терпеливы, так что придется сидеть на нем до прихода помощи.

4. Если же волк все-таки напал, надо постараться ударить его по самому чувствительному месту – по носу, или же схватить за горло и давить изо всех сил. В этом случае есть шанс, что животное признает свое поражение и убежит.

Если волк укусил или поцарапал человека, надо срочно обратиться к медикам, поскольку эти звери нередко страдают бешенством, и если не сделать вовремя необходимые прививки, то спасти пострадавшего не удастся.

Напомним, что недавно камера в другом поселке Коми сняла волка-одиночку, нагло разгуливающего по улицам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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