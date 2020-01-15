2020-01-15T15:46:18+03:00
Общество

На улицах поселка в Коми свободно разгуливает обнаглевший волк-одиночка

Обеспокоенные местные жители боятся вечером выходить из дома
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Волк-одиночка попал в объективы камеры видеонаблюдения в поселке Пичипашня, который находится недалеко от Сыктывкара. Информацию о незваном госте передали всем жителям поселка.

Одинокий волк рыскал по поселку в поисках легкой наживы в конце прошлой недели. Он попал в объектив камеры видеонаблюдения у дома по улице Спортивной.

- Будьте осторожны, запирайте на ночь своих домашних в закрытых вольерах, - пишут жители поселка.

Жители Пичипашни и раньше боялись выходить поздним вечером на улицу. Но после опубликования записи с волком градус страха повысился. Кстати, с осени жертвами хищников пали десятки поселковых собак. В населенном пункте даже промышляют наглые лисы — они охотятся за котами.

Волк-одиночка под Сыктывкаром - январь 2020 года.

Как рассказали «КП» в пресс-службе МВД по Коми, с начала января в полицию поступило 8 сообщений о выходе волков в населенные пункты в Сыктывкаре и его окрестностях (одно сообщение касается Выльгорта, это село располагается в Сыктывдинском районе). Люди видели хищников в Давпоне, в районе кольца ЛДК, в Чове, в Максаковке. Полицейские выезжали на место, волков они не обнаруживали. Информация по каждому случаю была передана в профильные ведомства — Минприроды, Охотуправление.

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Волки продолжают терроризировать жителей Коми

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ИСТОЧНИК KP.RU

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