2020-01-14T18:06:45+03:00
Общество

В Сыктывкаре в районе Вечного огня видели волка

В минприроды Коми отметили, что за последнее время сыктывкарцы два раза сообщали о выходе хищников в город
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Евгения Я.Фото Евгения Я.
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В Сыктывкаре в районе Вечного огня в три часа ночи видели животное, похожее на волка. Об этом «КП-Коми» рассказал очевидец Евгения Яковенко.

Горожанин сидел в машине около дома №3 по улице Чернова, когда дорогу перебежало крупное животное. Сыктывкарец не сомневается, что это волк.

- Он прошел в пяти метрах от машины, поэтому я сумел разглядеть хвост, морду, оскал. Все черты указывают на волка. Я решил его преследовать. Однако когда выезжал со двора, то потерял след хищника, - рассказал очевидец.

В минприроды Коми «КП-Коми» отметили, что за последнее время сыктывкарцы два раза сообщали о выходе волков в город. Специалисты Охотуправления по каждому факту появления диких животных на территории населенных пунктов выезжают на место, чтобы тщательно проверить всю поступившую информацию.

В Сыктывкаре видели волка. Видео Евгения Я..

Отметим, что сыктывкарцы все чаще сообщают в соцсетях, что видят волков в городской черте. Их замечали не только на окраине, но и недалеко от центра - в районе городского кладбища, на улице Пушкина и даже на улице Коммунистической. Горожане даже составили онлайн-карту мест, где видели волков. Она находится в открытом доступе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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