2020-01-29T11:53:00+03:00
Общество

Суд отпустил фигуранта «дела Гайзера», которого до этого объявляли в розыск

Демьяна Москвина выпустили из-под стражи
Дарья ЮДИНА
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Источник: Архив "КП"Источник: Архив "КП"
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Суд отпустил фигуранта «дела Гайзера» Демьяна Москвина. В ходе разбирательства выяснилось, что на момент задержания силы правопорядка не были осведомлены о снятии Москвина с розыска, пишет «БНК»,

Накануне 28 января Москвина освободили, рассказал адвокат Демяьна Москвина Сергей Сафронов. Его уголовное дело Замоскворецкий суд начнет рассматривать 13 февраля.

Демьяна Москвина судят по «делу Гайзера» уже в третий раз. В мае 2018 года его осудили в особом порядке как лицо, заключившее сделку со следствием, и приговорили к шести годам колонии общего режима. После оглашения приговора Демяьн Москвин отказался от досудебного соглашения, заявив, что он дал согласие под давлением свидетелей. В сеть Демьян Москвин выложил аудиозаписи своих бесед со следователями, занимавшихся расследованием «дела Гайзера», которые подробно объясняли ему, какие нужно давать показания в суде. Апелляционная инстанция отменила приговор, направив дело на новое рассмотрение.

Замоскворецкий суд 12 августа 2019 года признал Демьяна Москвина виновным в двух эпизодах мошенничества, а также в легализации преступных доходов и приговорил его к шести годам колонии со штрафом в 2 млн рублей. Подсудимый на оглашение приговора не пришел. Его объявили в розыск, а недавно задержали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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