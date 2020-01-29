В Москве задержали сбежавшего фигуранта «дела Гайзера»

Задержан фигурант «дела Гайзера» Демьян Москвин, которого судят в третий раз, пишет деловой портал «BFM.ru».

- Он был задержан 27 января рядом со своим домом на юго-западе столицы, рассказал Business FM адвокат фигуранта Сергей Сафронов.

Однако правозащитник уверен, что Демьяна Москвина должны скоро отпустить. Дело в том, что в конце декабря Мосгорсуд, отменив приговор по его делу, отменил и постановление об объявлении его в розыск.

28 января поздно вечером Москвина выпустили из Бутырского СИЗО, где ему пришлось провести ночь.

- Он был помещен туда по приговору суда. Как только в изоляторе получили документы об отмене приговора Мосгорсудом, Москвина освободили, — отметил адвокат.

Напомним, что 17 декабря Мосгорсуд отменил второй приговор, вынесенный Москвину и направил его дело на новое рассмотрение в Замоскворецкий суд столицы иным составом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фигурант «дела Гайзера» Павел Марущак требует больше 2 млн рублей за перевозку в автозаках

Он провел в них 1600 часов (подробности).

Демьян Москвин: «В моем деле нет доказательств»

В Замоскворецком суде начались слушания по уголовному делу в отношении фигуранта «дела Гайзера» Демьяна Москвина (подробности).