2020-01-29T10:27:42+03:00
Общество

В Москве задержали сбежавшего фигуранта «дела Гайзера»

Правда, через день мужчину уже освободили
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Петра АкулинаФото Петра Акулина
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Задержан фигурант «дела Гайзера» Демьян Москвин, которого судят в третий раз, пишет деловой портал «BFM.ru».

- Он был задержан 27 января рядом со своим домом на юго-западе столицы, рассказал Business FM адвокат фигуранта Сергей Сафронов.

Однако правозащитник уверен, что Демьяна Москвина должны скоро отпустить. Дело в том, что в конце декабря Мосгорсуд, отменив приговор по его делу, отменил и постановление об объявлении его в розыск.

28 января поздно вечером Москвина выпустили из Бутырского СИЗО, где ему пришлось провести ночь.

- Он был помещен туда по приговору суда. Как только в изоляторе получили документы об отмене приговора Мосгорсудом, Москвина освободили, — отметил адвокат.

Напомним, что 17 декабря Мосгорсуд отменил второй приговор, вынесенный Москвину и направил его дело на новое рассмотрение в Замоскворецкий суд столицы иным составом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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