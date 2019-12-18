2019-12-18T13:28:31+03:00
Общество

Фигуранту «дела Гайзера» отменили приговор

Об этом сообщает Business FM со ссылкой на его адвоката Сергея Сафронова
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото Петра АкулинаФото Петра Акулина
Изменить размер текста:

Фигуранту «дела Гайзера», а именно «финансисту-технологу» Демьяну Москвину отменили один из приговоров. Об этом сообщает Business FM со ссылкой на его адвоката Сергея Сафронова.

Приговор 12 августа оспаривали и защита, и обвинение. «Я просил полностью оправдать Москвина по всем статьям, а прокуратура была не согласна с тем, что суд оправдал его по обвинению в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Сейчас его дело направлено в Замоскворецкий суд столицы на новое рассмотрение иным составом», — отметил защитник.

12 августа этого года суд признал Демьяна виновным в двух эпизодах мошенничества и легализации преступных доходов. Ему дали 6 лет колонии и штраф в 2 млн рублей. Подсудимый, находящийся под домашним арестом, на оглашение приговора не пришел. Ранее прокуратура запросила для него срок в 18,5 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 3 млн рублей. Суд объявил его в розыск.

Надо отметить, что процесс 12 августа был повторным. 3 мая 2018 года дело Демьяна Москвина рассматривалось в особом порядке, так как он пошел на сделку со следствием. Тогда его приговорили к шести годам колонии и 2 млн штрафа. Позже в СМИ опубликовали запись, на которой следователь «инструктирует» фигуранта, что говорить в суде по «делу Гайзера». После скандального эпизода в августе 2018 года судебный процесс возобновился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фигурант «дела Гайзера» Павел Марущак требует больше 2 млн рублей за перевозку в автозаках

Он провел в них 1600 часов (подробности).

Демьян Москвин: «В моем деле нет доказательств»

В Замоскворецком суде начались слушания по уголовному делу в отношении фигуранта «дела Гайзера» Демьяна Москвина (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Коми центр по профилактике и борьбе со СПИДом получил новое оборудование
Бизнесменам в Коми начнут возвращать деньги из оплаченных налогов
Сыктывкар переходит на дизайн-код: что изменилось в столице Коми?
Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей
В конце недели в Коми похолодает
В Сыктывкаре женщина обвиняет собственную дочь в афере с жильем
В Сыктывкаре 35 человек тушили горящий дом
Под Сыктывкаром Toyota вылетела в кювет: пострадал водитель
В Сыктывкаре полицейские нашли в сугробе девушку в одном ботинке
В Сыктывкаре ищут перевозчиков на восемь городских маршрутов
Двое жителей Коми решили купить двигатели и лишились почти 200 тысяч
На пожаре в Вуктыле спасли парня и пенсионерку
В Ухте замначальника колонии задержали за взятки в 220 тысяч рублей
Перебесилась: на выходных в Коми сюрпризов от погоды не будет
Коми заняла 10 место в национальном экологическом рейтинге
В Коми создали уникальный природный нацпарк «Койгородский»
Опубликовали видео с ДТП, в котором пострадал 4-летний ухтинец
Многодетная мама из Корткероса открыла перепелиную ферму на 11 тысяч голов
В поселке под Ухтой 4-летний мальчик попал под автобус
Жителей Коми хотят еще на год освободить от платы за вывоз крупногабаритного мусора
Ижемский Хатико: пес остался охранять тело умершего хозяина
В Коми в следующем году приобретут 19 квартир для медиков
В Коми нашли растерзанный хищниками труп мужчины
В Сосногорске на дереве заметили рысь