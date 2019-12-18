Фигуранту «дела Гайзера» отменили приговор

Фигуранту «дела Гайзера», а именно «финансисту-технологу» Демьяну Москвину отменили один из приговоров. Об этом сообщает Business FM со ссылкой на его адвоката Сергея Сафронова.

Приговор 12 августа оспаривали и защита, и обвинение. «Я просил полностью оправдать Москвина по всем статьям, а прокуратура была не согласна с тем, что суд оправдал его по обвинению в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Сейчас его дело направлено в Замоскворецкий суд столицы на новое рассмотрение иным составом», — отметил защитник.

12 августа этого года суд признал Демьяна виновным в двух эпизодах мошенничества и легализации преступных доходов. Ему дали 6 лет колонии и штраф в 2 млн рублей. Подсудимый, находящийся под домашним арестом, на оглашение приговора не пришел. Ранее прокуратура запросила для него срок в 18,5 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 3 млн рублей. Суд объявил его в розыск.

Надо отметить, что процесс 12 августа был повторным. 3 мая 2018 года дело Демьяна Москвина рассматривалось в особом порядке, так как он пошел на сделку со следствием. Тогда его приговорили к шести годам колонии и 2 млн штрафа. Позже в СМИ опубликовали запись, на которой следователь «инструктирует» фигуранта, что говорить в суде по «делу Гайзера». После скандального эпизода в августе 2018 года судебный процесс возобновился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фигурант «дела Гайзера» Павел Марущак требует больше 2 млн рублей за перевозку в автозаках

Он провел в них 1600 часов (подробности).

Демьян Москвин: «В моем деле нет доказательств»

В Замоскворецком суде начались слушания по уголовному делу в отношении фигуранта «дела Гайзера» Демьяна Москвина (подробности).