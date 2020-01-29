Сотрудники УГТУ отправили открытое письмо министру науки и высшего образования России

Сотрудники Ухтинского государственного технического университета написали открытое письмо российскому министру науки и высшего образования Дмитрию Фалькову. В обращении говорится, что о постоянных проверках, которые мешают преподавателям нормально работать.

Авторы письма утверждают, что в университете происходит неразбериха, которая приводит к незаконным проверкам. В качестве инспекторов выступают некомпетентные, по их мнению, проректора.

Также авторы письма указывают на то, что ухтинский вуз сейчас проходит аккредитацию, к которой руководство не готово. Ещё сотрудники вуза пишут о том, что учебное заведение находится под пристальным вниманием следственных органов из-за преступлений, которые инкриминируют экс-ректору и ныне президенту УГТУ Николаю Цхадаю. С ним авторы обращения связывают нынешнего ректора Руслана Агиней, в отношении которого, по их словам, проводится проверка: в письме говорится, что он не проводил учебные занятия, как должен был.

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