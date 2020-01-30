2020-01-30T12:53:43+03:00
Общество

Глава Минздрава Коми оценил риски распространения коронавируса в республики

Дмитрий Березин заверил, что регион готовится к возможному приходу вируса
Дарья ЮДИНА
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Фото пресс-службы Минздрава КомиФото пресс-службы Минздрава Коми
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29 января прошло внеочередное заседание республиканской Санитарно-противоэпидемической комиссии. Оно было посвящено предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

О готовности республики противостоять инфекции доложили глава Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Людмила Глушкова и министр здравоохранения региона Дмитрий Березин. На видеосвязи с Санитарно-противоэпидемической комиссией находились представители органов власти и руководители медицинских организаций городов и районов республики.

– «Пожара» нет, но нам надо быть готовым к нему. Отрасль здравоохранения республики подготовлена к выполнению своих задач по недопущению распространения инфекции. В Коми имеется 70 боксовых помещений на 210 человек в Сыктывкаре и Ухте, есть необходимый запас медикаментов, специальное оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры и так далее, что особенно актуально в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. В достатке – медицинские маски. Имеющиеся ресурсы позволяют диагностировать, размещать в стационарах и лечить пациентов с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию, – подчеркнул Дмитрий Березин.

Перед медицинскими специалистами поставлена задача тщательно собирать анамнез у пациентов, обратившихся с симптомами гриппа и ОРВИ, обязательно спрашивать о контактах с представителями Китайской народной республики, о пребывании в Китае. И если возникнет подозрение на коронавирус – принять меры по изоляции пациента, незамедлительно сообщить в Роспотребнадзор.

Дмитрий Березин обратил внимание на то, что туристам, вернувшимся из Китая либо из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, и чувствующим себя нормально, нет необходимости обращаться в медицинские организации.

С тем, что повода для панических настроений нет, согласна глава Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Людмила Глушкова. По ее словам, в России приняли меры, чтобы коронавирус в стране не распространился.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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