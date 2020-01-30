2020-01-30T14:31:55+03:00
Общество

В черном-черном городе Выльдоръ: сыктывкарец пишет ужасы о столице Коми

Вячеслав Захаревич сочетает литературное увлечение со спортом
Дарья ЮДИНА
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Вячеслав Захаревич сочиняет ужасы о Сыктывкаре. Фото с личной страницы героя "ВКонтакте"Вячеслав Захаревич сочиняет ужасы о Сыктывкаре. Фото с личной страницы героя "ВКонтакте"
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Многих в детстве будоражили ужастики в лагере у костра или перед отбоем в темной комнате. У сыктывкарца Вячеслава Захаревича интерес к потустороннему перерос в необычное увлечение: он сочиняет ужасы о родном городе. Мы узнали, зачем парень пишет ужастики, как он вдохновляется и чего боится сам.

Вячеслав также любит спорт. Фото с личной страницы героя "ВКонтакте"

Вячеслав также любит спорт. Фото с личной страницы героя "ВКонтакте"

Увлекался с детства

Вячеслав признается, что всегда увлекался спортом и ужасами. Поэтому во взрослой жизни он работает фитнес-тренером и сочиняет ужастики. Открыть творческую сторону сыктывкарцу «помогла» школьная программа литературы:

– Мне не очень нравилось, что мы читали в школе. Я переключился на литературу ужасов, например, на творчество Стивена Кинга. А затем сам решил попробовать что-то написать, – объясняет Вячеслав.

В отличие от рукописных ужасов киношные молодого человека радуют не часто. По его словам, для просмотра хоррора нужна определенная атмосфера и настроение, которых удается добиться довольно редко.

— Еще в детстве очень впечатлил фильм «Кладбище домашних животных». Тогда я его испугался. И пугает там не мистика или что-то нереальное, а то, что, к сожалению, происходит в реальной жизни, – говорит житель столицы Коми.

Сыктывкарец признается, что увлекся ужасами из-за скучной школьной программы литературы. Фото с личной страницы героя "ВКонтакте"

Сыктывкарец признается, что увлекся ужасами из-за скучной школьной программы литературы. Фото с личной страницы героя "ВКонтакте"

Ужасы нашего городка

Основное место действия в рассказах Вячеслава — Сыктывкар и пригородные поселки. По большей части события разворачиваются в выдуманном городе Орбите. Но есть исключения.

– Источником вдохновения стал Выльгорт, переименованный в Выльдоръ. Однажды я уехал туда случайно ночью. Сел не на тот автобус. Запомнилась пустота этого села. Когда вернулся в город, спросил себя: а что, если бы уехать обратно не получилось доступным способом? Атмосфера пустого села, когда вокруг ни души, в результате нарисовалась на бумаге, – вспоминает автор ужасов.

Вдохновляют Вячеслава не только реальные места, но и люди.

— Например, в рассказе отражаются определенные черты характера моего знакомого или его привычная реакция на некоторые события, — делится житель столицы Коми.

Что дальше?

Несмотря на то, что увлечение Вячеслава денег ему не приносит, бросать он не собирается. Его рассказы уже вышли в нескольких журналах: «Белом бору», «Перекличке», «Радуге». В будущем он мечтает о выпуске собственного сборника ужастиков и его экранизации.

Вячеслав не исключает, что может творить и в других жанрах. Например, недавно парень написал фентези-рассказ об отряде, который отправился в поход с заданием — узнать, кто обескровил жителей в некоем населенном пункте. Интересно, что произведение родилось после его визита на станцию переливания крови.

У Вячеслава много задумок. Что из них может получится, ответить сложно. Бывает, что на написание рассказа уходит неделя, а иногда заготовка ждет своего финала годами. Автора ужастиков нельзя назвать пугливым человеком, но Вячеслав признается, что один страх у него все-таки есть.

– Меня пугает мысль о смерти. После нее, я думаю, ничего не будет. И это мой главный мотиватор в жизни, – подытожил автор ужастиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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