В Волгограде ищут Ксюшу Ветошеву, которая пропала в Сыктывкаре почти 6 лет назад

Ксению Ветошеву, которая пропала пять лет назад в городе Сыктывкаре, ищут теперь не только в Коми, но и в Волгоградской области. Соответствующее заявление появилось на сайте следственного отдела СК РФ по региону.

Следователи Коми продолжают расследование безвестного исчезновения Ксюши. После пропажи девочки 24 августа 2014 года ее местонахождение неизвестно. Также нет подтверждений, что ребенка нет в живых, в связи с чем поиски продолжаются.

Отметим также, что еще в 2014 году сообщалось, что Ксюшу мог похитить неизвестный мужчина. Со слов мальчика, который гулял с 8-летней девочкой в тот день по территории неофициального Эжвинского пляжа, неизвестный неопрятный мужчина увел малышку в лес.

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