2020-01-31T10:54:46+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ-Коми приступил к реализации проекта «Интеллектуальное месторождение»

В его рамках реализуется целый комплекс организационных, технологических и информационных решений
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Этот пилотный проект ЛУКОЙЛа запустили в конце 2017 года в Западной СибириЭтот пилотный проект ЛУКОЙЛа запустили в конце 2017 года в Западной Сибири
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Этот пилотный проект ЛУКОЙЛа запустили в конце 2017 года в Западной Сибири. «Обкатка» прошла успешно, и проект решено было применить в других регионах.

В ЛУКОЙЛ-Коми реализация «Интеллектуального месторождения» стартовала в крупнейшем структурном подразделении – территориальном производственном предприятии «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз». Оно разрабатывает месторождения в северной части Республики Коми, в том числе занимается крупными проектами на Денисовском лицензионном участке и пермокарбоновой залежи Усинского месторождения.

Использование новой цифровой модели дает возможность повысить эффективность предприятий за счет автоматизации ключевого процесса управления добычей

Использование новой цифровой модели дает возможность повысить эффективность предприятий за счет автоматизации ключевого процесса управления добычей

В рамках реализации проекта здесь создали единый Центр интегрированных операций (ЦИО), реализующий комплексные решения по ряду направлений. В задачи ЦИО входит контроль над разработкой месторождений, фондом скважин, их текущим и капитальным ремонтом, сопровождение геолого-технических мероприятий, промыслово-геофизических работ и гидродинамических исследований, точный анализ резервов по добыче и сокращение производственных потерь. Все это сопровождается применением новейших IT-решений – например, виртуальных моделей месторождений.

Использование новой цифровой модели дает возможность повысить эффективность предприятий за счет автоматизации ключевого процесса управления добычей, выявить имеющиеся резервы и спланировать мероприятия с учетом приоритетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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