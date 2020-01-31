Минприроды России просят отозвать лицензия на разработку месторождения золота в нацпарке «Югыд ва»

«Гринпис России» призывает Минприроды РФ отозвать лицензию на разработку месторождения золота на территории нацпарка «Югыд ва» в Коми. В Минприроды уверяют, что оснований для аннулирования лицензии нет, сообщает «Коммерсантъ».

Активисты просит Минприроды начать процедуру прекращения права на использование недрами на месторождении Чудное. Об этом говорится в письме организации главе ведомства Дмитрию Кобылкину. Месторождение находится на территории нацпарка «Югыд ва» — первого природного объекта в России, который попал в 1995 году под защиту ЮНЕСКО. Ранее Минприроды и правительство Коми не раз пытались вывести месторождение Чудное из состава нацпарка, но попытки проваливались.

Ранее Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в своих решениях призывал «окончательно аннулировать лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых», обращают внимание экологи. «Таким образом, непрекращение права пользования недрами на месторождении Чудное будет являться невыполнением этого решения и, соответственно, нарушением обязательств российской стороны, вытекающих из Конвенции об охране культурного и природного наследия ЮНЕСКО»,— говорится в письме. При этом в «Гринписе России» со ссылкой на закон «О драгметаллах» говорят, что нарушение международных обязательств России является основанием для прекращения действия лицензии на добычу золота. Состояние объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми», в состав которого входит «Югыд ва», будет рассмотрено на ближайшей сессии комитета летом 2020 года. Если до этого не будет выполнено предыдущее решение об аннулировании лицензии на разведку и добычу, предупреждают экологи, велика вероятность включения объекта в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

В Минприроды пояснили, что в лицензии на право пользования недрами записан ряд требований к проведению геологоразведочных работ. Если Росприроднадзор во время проверки обнаружит нарушения обязательств, потребует их устранить. Затем Роснедра решат, дать компании время на их ликвидацию или изъять лицензию.

— Представления по месторождению Чудное в Роснедра не поступало. В случае если нарушений не выявлено, основания для аннулирования лицензии отсутствуют, — добавили в Минприроды

Ранее лицензии отзывались либо в связи с нарушением условий эксплуатации, либо при изменении законодательства, когда, например, объект добычи оказывался чересчур близко к местам проживания людей, говорит старший директор рейтингового агентства АКРА Максим Худалов.

Апелляция к международным обязательствам РФ в свете последних заявлений руководства страны вряд ли будет воспринята как серьезный аргумент,— говорит он.— Дело в том, что добычи на Чудном нет с 2014 года, есть попытки пересмотреть территорию нацпарка "Югыд ва" и исключить из него потенциальный золотоносный участок. Тем не менее вероятность такого решения невелика, так как попытки это сделать пресекались Верховным судом России.

Лицензия на разработку месторождения в границах нацпарка действует до конца 2029 года.

Напомним, что администрация президента признала незаконной вывод земель из «Югыд ва».

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