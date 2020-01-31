2020-01-31T13:48:08+03:00
Общество

Верховный суд Коми рассмотрит жалобу экс-ректора УГТУ Николая Цхадаи

Фигурант не согласился с продлением ареста
Дарья ЮДИНА
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Источник: фотобанк пресс-центра УГТУИсточник: фотобанк пресс-центра УГТУ
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Верховный суд Коми рассмотрит апелляционную жалобу от адвокатов экс-ректора Ухтинского государственного технического университета Николая Цхадаи на продление ареста, сообщает пресс-служба ведомства.

Заседание пройдет 6 февраля.

Напомним, что президента ухтинского вуза обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Сыктывкарский городской суд в качестве меры пресечения избрал для Николая Цхадаи арест. Экс-ректор попытался обжаловать это решение в Верховном суде, но суд второй инстанции не стал менять мере пресечения. 17 января городской суд продлил арест на два месяца до 20 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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