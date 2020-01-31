Активисты Шиеса проведут общественную экологическую экспертизу на станции

Активисты Шиеса объявили о том, что проведут общественную экологическую экспертизу на станции, где хотят построить полигон для московского мусора, сообщил корреспондент «Север. Реалии».

Проверять проектные материалы по строительству полигона будет Рязанская региональная общественная организация «Центр общественной экологической экспертизы». Председатель инициативной группы «Чистая Урдома» Светлана Бабенко сообщила, что провести общественную экспертизу активисты решили из-за того, что не доверяют государственной. Кроме того, закон требует проведения общественной экспертизы.

В июле 2019 года общественники из поселка Урдома, находящегося в 34 км от Шиеса, встретились с представителями экологических организаций «Комитет спасения Печоры», «Комитет защиты Вычегды», учеными из Коми научного центра Уральского отделения РАН и вышли на связь с «Центром общественной экологической экспертизы» для обсуждения того, как действовать и кто войдет в группу экспертов. После этого активисты отправили заявление на имя центра от жителей Урдомы.

Согласно закону, общественная экспертиза будет проходить одновременно с государственной после того, как появится проект строительства полигона. В состав комиссии со стороны активистов войдут ученые из Коми научного центра и жители Урдомы. Они намерены проверить документацию на строительство, а не конкретную организацию, ведущую работы на Шиесе, так как она может сменить название и, таким образом, попытаться сорвать проведение общественной экспертизы. Активисты также предполагают, что государственную экологическую экспертизу может провести заинтересованная в строительство полигона организация.

Напомним, что в январе арбитражный суд Архангельской области признал незаконными постройки для будущего мусорного полигона на Шиесе. Недавно технопарк обжаловал это решение. Жалобу рассмотрят в Вологде.

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