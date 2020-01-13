2020-01-13T14:37:26+03:00
Общество

«Технопарк» оспорит снос построек на Шиесе в суде

Юристы компании продолжают утверждать, что постройки имеют временный, а не капитальный характер
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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9 января Арбитражный суд признал постройки на месте возведения мусорного полигона на Шиесе незаконными. Он постановил снести их в течение месяца. Однако ООО «Технопарк» не думает сдаваться. Сегодня стало известно, что компания оспорит решение суда.

Меньше недели назад экоактивисты праздновали победу — 9 января постройки на Шиесе признали самостроем по иску муниципального образования «Урдомское» к ООО «Технопарк». Экспертиза подтвердила капитальный характер сооружений, возведенных строителями на месте будущей свалки, в частности, общежития для персонала. Между тем сооружение таких объектов не предусмотрено условиями землепользования.

Как и следовало ожидать, проигравшая сторона планирует оспорить решение суда после опубликования судом его мотивировочной части. На сайте экотехнопарка «Шиес» опубликовали статью о том, что экспертиза была проведена с нарушениями.

Юристы компании продолжают утверждать, что сооружения на Шиесе имеют временный характер.

- Эти постройки, не имеющие отношения непосредственно к экотехнопарку «Шиес», необходимы, чтобы у экологов и других сотрудников, готовящих территорию к проведению экспертиз, были обеспечены человеческие условия для работы, - говорит выбранный компанией спикер, кандидат юридических наук Артем Кирьянов.

Напомним, что возведение мусорного полигона на станции Шиес без технического проекта и разрешения на строительство началось летом 2018 года. Сразу же инвестор столкнулся с протестом местного населения — люди организовали на станции круглосуточную вахту, затем она переросла в коммуну.

В июне стройку законсервировали, чтобы провести государственную экологическую экспертизу. Некоторые СМИ сообщали, что «заморозка» объекта связана с особым поручением аппарата президента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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