Привет из 90-х стоимостью 800 млн рублей: как пропали деньги сирот в Печоре
В 1994 году сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, раздали невостребованные ваучеры. Ваучеры должны были обеспечить финансовое будущее детям, но у воспитанников Печорской школы-интерната, как они утверждают, его отняли. В 90-х годах в связи с этим на их опекуна и тогда директора учреждения завели уголовное дело. "КП-Коми" покопалась в архивах.
Согласно материалам дела директор школы-интерната должен был открыть на каждого воспитанника именной счет, где бы хранились деньги. После выпуска дети имели полное право воспользоваться своим приданым. Но опекун, как оказалось, решил использовать ваучеры в личных целях: – он купил акции крупных компаний и оформил их на свое имя как собственник.
Круговорот акций в природе
Правоохранительные органы попытались исправить несправедливость – за чехарду с ваучерами и акциями на директора завели уголовное дело. По материалам дела видно, что руководитель школы-интерната получил по доверенности порядка 2900 ваучеров от городского отдела народного образования. ГОРОНО же утверждает, что таких документов мужчине никто не давал. Дальше начинается какой-то невероятный круговорот акций в природе.
Так раньше выглядела печорская школа-интернат
По версии следствия, директор вышел с ваучерами на аукцион. Получив за ваучеры более 3 млн акций крупной компании, он оформил их на свое имя. Затем продал эти акции чековому инвестиционному фонду «Парма» и ООО «Дилер». Деньги ушли на счет интерната, а вот акции до покупателей не дошли. Их директор школы-интерната снова продал частному лицу через доверенного человека. Причем сделал это, снизив цены акции. Где деньги от второй продажи – непонятно.
Часть свидетелей и сам директор школы-интерната утверждали, что потратили деньги исключительно на воспитанников: на оплату ремонта здания, технику, карманные деньги для ребят. Некоторые утверждали, что на эти деньги даже хоронили бывших сотрудников интерната и справляли свадьбы повзрослевшим воспитанникам. Глава заведения всякий раз божился, что денег не брал.
Самое интересное, что уголовное дело в отношении директора закрыли: следователь решил, что директор выгодно реализовал ваучеры сирот. Тот факт, что директор не мог по закону распоряжаться как бы чужими ваучерами, почему-то проигнорировали.
Что сейчас?
При выпуске из школы-интерната ребята о существовании своих денег даже не были в курсе. Об уплывшем богатстве 15 повзрослевших воспитанников узнали случайно в 2017 году. Им пришлось порыться в архивах и вникнуть в нюансы запутанной схемы. Убедившись в том, что их обокрали, жители Коми стали стучаться в двери судебных залов.
Но пока без толку: бывшие жители интернатовцы проигрывают.
– Нам отказывают, потому что пришли сроки давности. Еще утверждают, что мы в 16 лет
должны были знать об этих акциях. Как мы могли о них узнать? В личных делах информации не было, нам никто об акциях не рассказывал, – говорит одна из потерпевших Дарья Еглашкина.
А ведь умолчали об очень крупных суммах. Сейчас жители Коми пытаются добиться справедливости, обивая пороги судов.
– По скромным подсчетам, сумма ущерба – 700-800 млн рублей. И это только стоимость акций. Мы не учитываем дивиденды, моральный ущерб, – комментирует адвокат Олег Копылов.
– Мы решили придать дело огласке, чтобы его не замяли. У нас уже начали пропадать личные дела: пришли в интернат за ними, а там сказали, что бумаги утонули во время потопа. Позже выяснилось, что никакого потопа не было, – сообщила Дарья Еглашкина.
Несмотря на то, что воспитанникам пока не удалось победить в суде, сдаваться они не намерены. Повзрослевшие дети из школы-интерната планируют обжаловать решение Печорского суда в Верховном суде.
В этой истории есть ещё один интересный момент: воспитанники детского дома-школы №1
им. А.А. Католикова смогли вернуть свои деньги от ваучеров с помощью Сыктывкарского городского и Верховного судов. Там довод об истечении срока давности не приняли во внимание. Суд сослался на ст. 200 Гражданского кодекса России. В ней говорится, что срок давности начинается тогда, когда потерпевший должен был узнать или узнал о причиненном ему вреде.
К тому же, их историей заинтересовались следователи: идет процессуальная проверка. Комментарий от интерната «КП-Коми» пока получить не удалось, наше издание отправило запрос. Мы будем следить за этой историей.
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ИСТОЧНИК KP.RU