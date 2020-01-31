«Ростелеком» построил в Республике Коми 35 новых точек коллективного доступа в интернет

В 2019 году «Ростелеком» в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН)* построил и ввел в эксплуатацию в Республике Коми 35 точек коллективного доступа в интернет по технологии Wi-Fi. Для этого специалисты компании проложили более 450 км волоконно-оптических линий связи.

Точки УЦН стали доступны в следующих населенных пунктах:

· Уръёль, Керес, Пезмег, Намск Корткеросского района;

· Нижний Воч, Мыёлдино, Логинъяг, Диасёръя, Выльгорт, Пожегдин, Кекур, Носим, Дон, Лопъювад Усть-Куломского района;

· Ласта, Мошъюга, Варыш, Малое Галово Ижемского района;

· Слудка, Гарьинский, Гарья, Шошка Сыктывдинского района;

· Серёгово Княжпогостского района;

· Гуляшор, Коржинский, Пожемаяг, Ожындор, Усть-Лопъю, Чекша, Якуньёль, Гурьевка, Загарская и Чёрныш Прилузского района;

· Чернутьево Удорского района;

· Трёхозерка в пригороде Сыктывкара.

Теперь жители перечисленных сел, деревень и поселков могут бесплатно пользоваться Всемирной сетью на скорости не менее 10 Мбит/с.

Александр Хуциев, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сегодня интернет – это один из инструментов повышения качества жизни людей. Доступ в Сеть позволяет решать огромный спектр вопросов – бытовых, социальных, коммерческих. Также важно и то, что появление точек УЦН открывает перспективы дальнейшего развития инфраструктуры связи в удаленных населенных пунктах».

Мониторинг трафика, который проводят специалисты «Ростелекома», говорит о высокой востребованности коллективных точек доступа в интернет, построенных в рамках программы УЦН. К началу 2020 года самыми активными пользователями этой универсальной услуги связи в Республике Коми стали жители села Большая Пысса Удорского района: здесь точка УЦН была установлена в июне 2018 года, и с этого момента жители скачали уже почти 1 терабайт данных.

Всего в рамках программы «Устранение цифрового неравенства», реализуемой в республике с 2016 года, заработали уже 98 точек доступа. Для полного завершения программы «Ростелеком» в ближайшие годы построит еще 1200 км волоконно-оптических линий связи и организует оставшиеся 25 точек.

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* Согласно поправкам в Федеральный закон «О связи» во всех населенных пунктах страны с населением от 250 до 500 человек должны быть организованы точки доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с. Реализация проекта поручена

«Ростелекому», который распоряжением Правительства РФ весной 2014 года был назначен единым оператором универсальных услуг связи на территории страны. Проект по устранению цифрового неравенства обеспечит доступность услуг связи для людей, проживающих в сельской местности в удаленных и труднодоступных районах.

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Коми филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Республики Коми. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»). Коми филиал обслуживает 170 тыс. абонентов телефонии, 169 тыс. пользователей Интернет, более 65 тыс. абонентов IPTV.

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