2020-01-31T16:53:58+03:00
Общество

Сыктывкарцы смогут поговорить об искусстве со знаменитым художником Никасом Сафроновым

2 февраля в столице Коми маэстро пообщается со своими поклонниками
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Михаил ФРОЛОВ
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В столицу Коми приедет популярный российский художник Никас Сафронов. 1 февраля он побывает на открытии своей выставки, а 2 февраля пообщается с поклонниками.

- У посетителей будет уникальная возможность лично пообщаться с автором и от первого лица узнать о его творчестве, - говорят в Национальной галерее Коми.

Билет на мероприятие стоит 350 рублей. Приобрести его можно в кассе галереи. Никас Сафронов будет ждать сыктывкарских почитателей своего творчества в воскресенье, 2 февраля, с 16:00 до 18:00.

Напомним, что в экспозиции маэстро будет представлено около 60 живописных и графических работ мастера. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле «dreаm vision». Зрители смогут оценить мастерство Сафронова-портретиста. Экспонируются портреты Дэвида Боуи, Клинта Иствуда, Льва Дурова, английской королевы Елизаветы ІІ, несколько автопортретов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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