Под Сыктывкаром открыли спортивный центр, несмотря на сопротивление жителей

В Выльгорте в субботу торжественно открыли бойцовский центр, против строительства которого выступали местные жители. Они говорили, что место не приспособлено для возведения объекта, так как в прошлом веке там было расположено кладбище.

1 февраля центр «Ошпи», который полностью возведен на деньги частного предпринимателя Юрия Широкова, открыл сам глава Коми Сергей Гапликов. Губернатор отметил, что его переполняет чувство гордости за человека, готового тратить деньги на такие общественно значимые проекты. Кстати, бизнесмен на возведение центра из своего кошелька выложил более 85 млн рублей.

Однако еще 10 месяцев назад, когда вбили первые сваи под строительства бойцовского центра, местные жители бурно возмущались стройкой. Они даже собрали выписки из метрических книг и показания местных жителей- сторожилов, которые говорят — кладбище и церковь находилось на месте стройки. Однако их показания разбивались о мнения других общественников, которые имели на руках документы о том, что на спорном месте находился Дом Советов, а не кладбище.

Отметим также, что предприниматель все же пробился сквозь дебри общественных слушаний и согласований, и стройка стартовала в начале апреля прошлого года.

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Одни считают, что Дом борьбы строят на костях, другие опровергают этот факт (подробности).