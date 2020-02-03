2020-02-03T17:06:37+03:00
Общество

Загадочное свечение призрачного поезда удивило жителей Коми

В странном явлении однако не было ничего мистического
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Евдокии ПыстинойФото Евдокии Пыстиной
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Жителей села Приуральское взволновало необычно яркое свечение, которое они заметили вечером 30 января. Очевидец Евдокия Пыстина опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых запечатлено явление.

- Между селом Приуральском и деревней Аранцом наблюдали свечение. Казалось, что вдалеке стоит поезд со светящимися окнами вагонов, - рассказывает Евдокия Пыстина.

Фото Евдокии Пыстиной

Фото Евдокии Пыстиной

В странном явлении однако не было ничего мистического. Как выяснили пользователи соцсетей, люди видели отражение от атмосферы, то есть мираж. Особенно часто такое явление можно наблюдать во время трескучих морозов.

- Это отголоски огней, когда радиоволны отражаются от ионосферы. В ночное время они проходят на десятки тысяч километров. Ионосфера очень предрасположена к отражению волн, - рассуждает Дмитрий Дмитрюков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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