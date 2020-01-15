Камера видеонаблюдения засняла «полтергейста» в коридоре сыктывкарского учреждения
В коридоре одного из учреждений Сыктывкара 13 января установили камеры. То, что увидели работники ведомства на записи на следующее утро, привело их в смятение. Белые блики и следы на полу испугали даже бывалых скептиков.
Видео «полтергейста» появилось в сети вечером 14 января и уже разлетелось по сети. Наблюдательные горожане заметили на записи пугающие следы, которые появлялись и исчезали, и белые блики. Другие не увидели на видео ничего пугающего — они отметили, что светлые пятнышки на записи не более чем визуальный эффект.
Между тем, рабочие, которые устанавливали камеры, рассказали, что загадочное явление вполне подвластно логическому объяснению.
- Белые пятна на видео — это пыль, падающая с амстронга (потолок). Также белые всполохи вполне могут быть бликами от инфракрасных лучей, - рассказали они «КП-Коми».
Камера видеонаблюдения засняла «полтергейста» в Сыктывкаре 13 января 2020 года.
Между тем, работники учреждения смеются: «Мы уже смирились и настроились дружно жить с душами маленьких котят, которые оказались обычными пылинками».
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ИСТОЧНИК KP.RU