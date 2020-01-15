2020-01-15T15:18:03+03:00
Общество

Камера видеонаблюдения засняла «полтергейста» в коридоре сыктывкарского учреждения

Запись странных бликов просочилась в соцсети
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото - загадочный коридор. Снимок сделан в темноте.На фото - загадочный коридор. Снимок сделан в темноте.
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В коридоре одного из учреждений Сыктывкара 13 января установили камеры. То, что увидели работники ведомства на записи на следующее утро, привело их в смятение. Белые блики и следы на полу испугали даже бывалых скептиков.

Видео «полтергейста» появилось в сети вечером 14 января и уже разлетелось по сети. Наблюдательные горожане заметили на записи пугающие следы, которые появлялись и исчезали, и белые блики. Другие не увидели на видео ничего пугающего — они отметили, что светлые пятнышки на записи не более чем визуальный эффект.

Между тем, рабочие, которые устанавливали камеры, рассказали, что загадочное явление вполне подвластно логическому объяснению.

- Белые пятна на видео — это пыль, падающая с амстронга (потолок). Также белые всполохи вполне могут быть бликами от инфракрасных лучей, - рассказали они «КП-Коми».

Камера видеонаблюдения засняла «полтергейста» в Сыктывкаре 13 января 2020 года.

Между тем, работники учреждения смеются: «Мы уже смирились и настроились дружно жить с душами маленьких котят, которые оказались обычными пылинками».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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