2020-02-01T14:51:39+03:00
Общество

В Воркуте объявили штормовое предупреждение

В МЧС не исключают, что в городе могут отключить электричество
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Синоптики обещают сильный ветер и метельСиноптики обещают сильный ветер и метель
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В субботу, 1 февраля, в Воркуте объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

В ближайшее время в заполярном городе ухудшится погода. В Воркуте усилится восточный и юго-восточный ветер. Его скорость достигнет 9-14 м/с. При этом возможны порывы до 20-25 м/с. Кроме того, синоптики прогнозируют метель. Этот прогноз будет актуален до девяти вечера.

Спасатели призывают воздержаться от туристических походов, поездок по городу и участия в массовых мероприятиях. В МЧС также рекомендуют ограничить время нахождения на улице. Кроме того, в ведомстве не исключили отключения электричества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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