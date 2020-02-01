Никас Сафронов готов создать выставку, посвященную Коми

Сегодня в Сыктывкаре в Национальной галерее открылась выставка известного российского художника Никаса Сафронова. Он приехал в столицу Коми, чтобы представить свою «Зиму впечатлений».

Живописец ответил на вопросы журналистов перед вернисажемФото: Дарья ЮДИНА

Этот визит в Коми стал первым для художника.

- Обычно я не езжу в города, где людей меньше 500 тысяч, так как не хватает времени. Но в Сыктывкар я решил отправиться сам, потому что никогда в Коми не был. Сыктывкар это достойное место, красивый город. Во-первых, у вас есть снег, это уже хорошо. Во, вторых, люди здесь неиспорченные. В-третьих, меня пригласили в баню, после которой можно будет поваляться в снегу. Это новые впечатления, подача, которые после отразятся в работах, — поделился живописец.

В экспозицию вошло много портретовФото: Дарья ЮДИНА

Никас Сафронов не раз намекал, что наш регион может вдохновить его на отдельную тематическую выставку.

- Мне нравится, что здесь родился Роман Абрамович, Валерий Леонтьев, Раиса Сметанина. Не такой простой край.

Открывшаяся сегодня выставка не является тематической. Сыктывкарцы увидят работы в разных жанрах и техниках: портреты, пейзажи, натюрморты, композиции в авторском стиле «dream vision». Экспозиция отражает путь живописца: в ней представлены как ранние работы, так и те, что написаны сравнительно недавно.

Полотна созданы в разных техникахФото: Дарья ЮДИНА

Никас Сафронов надеется, что такая эклектичность встретит теплый прием в столице республики.

- В таких городах живут самые искренние почитатели. Они честно воспринимают то, что им нравится — это оценка самая грамотная. Восприятие простых людей более достойное, более уважительное, — заметил мастер.

Художник надеется на теплый прием от поклонниковФото: Дарья ЮДИНА

В экспозицию вошли портреты, которыми славится Никас Сафронов. Залы украсили полотна с Дэвидом Боуи, Александром Лукашенко, Клинтом Иствудом. Художник республике также подарил портрет: картину с президентом России Владимиром Путиным. Он сделал это в ответ на приветствие главы региона.

- Ваша выставка для нас уникальное событие эпохального масштаба. Я давно мечтал лично с вами познакомиться. То, что мы сегодня можем прикоснуться к вашему творчеству огромный подарок для меня как для ценителя искусства, для жителей республики. Спасибо за частичку тепла и света на нашем севере, - сказал Сергей Гапликов.

Художника поприветствовал Сергей Гапликов и министрыФото: Дарья ЮДИНА

Художник и глава Коми после речей обменялись подарками. Никас Сафронов подарил календари, в которых иллюстрациями послужили его картины, книгу, связанную с его творчеством и потрет президента. Сергей Гапликов, в свою очередь, вручил ему чашу из капа в виде медведя. Министр культуры Сергей Емельяненко также назвал визит знаменитого живописца "эпохальным событием".

Сергей Гапликов и Никас Сафронов обменялись подаркамиФото: Дарья ЮДИНА

Завтра с известным художником современности смогут пообщаться его поклонники. Встреча состоится в Национальной галерее Коми в 16 часов. Увидеть полотна Никаса Сафронова можно будет до 15 марта. Во время работы выставки будут проводить бесплатные экскурсии: со вторника по пятницу – в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; в субботу и воскресенье – в 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00.

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