Глава Коми Сергей Гапликов потребовал очистить Сыктывдинский район от борщевика. Об этом он заявил на выездном заседании республиканского правительства Коми.

Глава Коми побывал в Выльгорте. Руководитель региона лично посетил конно-спортивную школу, строящийся детский сад, школу и новый спортивный комплекс «Ошпи».

– К моменту открытия детского сада борщевика и рядом быть не должно. Борщевик – это угроза здоровью и жизни населения, в том числе и детей, – цитирует Гапликова «Комиинформ».

Глава Коми назвал борьбу с борщевиком планомерной и нормальной работой муниципалитетов. По его словам, когда это растение появляется на частных территориях, нужно решать вопрос с владельцами этих участков. Если же они не интересуются проблемой, то, по мнению Гапликова, земля им не нужна.