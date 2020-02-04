В сыктывкарских аптеках закончились медицинские маски

«Все маски раскупили!» — можно было услышать сегодня практически в каждой аптеке Сыктывкара, на поиски индивидуальных средств защиты направились корреспонденты «КП-Коми». Факт — жители столицы республики массово скупают медицинские маски. И даже резко подскочившие цены на них в некоторых аптеках не пугают обеспокоенных граждан.

— Аспирин взяла, корвалол тоже… А маски есть? — напоследок вопросила бабушка в аптеке по Карла Маркса 111. Маски лежат у фармацевта под рукой — товар нынче ходовой, нужный. После просмотра новостей из Китая и статистики, от которой волосы дыбом встают, хочешь-не хочешь, а со страху нацепишь на себя сразу штуки три.

— Маски есть, 120 рублей, — отвечает фармацевт. В упаковке, между прочим, всего 10 масок, ценник немаленький.

— А сколько их носить-то надо? — консультируется бабушка. — Два часа? А что так мало-то? Дайте нормальные, чтобы целый день таскать можно было. Мне так-то не надо, но с этой эпидемией заморской… Не, хотя не надо, дорого у вас, — пенсионерка ретировалась, так и не купив защитное средство. А, наверно, зря. Масочки нынче в аптеках редкость.

Корреспонденты «Комсомольской правды — Коми» обошли и обзвонили несколько торговых учреждений. К примеру, в центральной аптеке по Ленина, 49 сообщили, что завоз сегодня был, но маски к обеду уже все раскупили! Продавали по 30 рублей за 5 штук — это уже по-человечески. В качестве альтернативы предложили многоразовые марлевые маски по 20 рублей за штуку: «Постирайте и носите снова хоть целый день».

В аптеке по Карла Маркса, 187 посетовали на проблемы с поставщиками, оттого и «масок нет и не знаем, когда будут». На улице Ленина, 43 снова не удивили — медмаски раскуплены, заказать невозможно, когда поставка — неизвестно.

Драгоценные масочки нашлись в аптеке по улице Карла Маркса, 191. Но обойдутся они опять-таки недешево: за 80 рублей вы станете счастливым обладателем всего лишь трех масок. Фармацевт сообщила, что маски берет каждый второй покупатель, а до корреспондента последние маски «увели» сразу несколько человек подряд.

— На прошлой неделе еще было много, а на этой — все раскупили. Исчезли и у поставщиков, рассказала «КП-Коми» девушка, работающая в аптеке на Западной улице. Цена намного выше на них при следующем заказе будет — уже 15-16 рублей на маску (раньше некоторые модели дешевле 10-ти рублей стоили). Надеемся, что в пятницу будет привоз. Цены на них могут вырасти ещё: ведь маски не относятся к жизненно важным медицинским товарам.

«Где искать медицинские маски»? — поинтересовались мы у регионального Минздрава. В пресс-службе Министерства здравоохранения проблему услышали и приняли во внимание, но ответа дать так и не смогли.

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