В Воркуте в квартире нашли труп

Вчера в квартире дома на улице Энтузиастов в Воркуте нашли тело 56-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди, сообщает пресс-служба Следственного комитета Коми.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержали 62-летнего брата потерпевшего. Следователь планирует направить в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы.

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