Старинные рецепты, гербовые ложки и каслинское литье прямиком из детства: необычные коллекции жителей Коми

День чтения в ванной, день волшебных сказок на ночь, день рождения кинокамеры — февраль дарит миру необычайные праздники. Неординарные увлечения и хобби есть у каждого человека, не исключение — известные жители Коми, многие из которых являются потрясающими коллекционерами. Кто чем увлекается и что собирает — в подборке «КП-Коми».

Юлия Чубова обожает ангелочков. Фото из архива героя публикации

Ангелы по зову души

Юлия Чубова, директор филиала ВГТРК ГТРК «Коми гор»:

- Когда я начала работать на телевидении, поехала делать репортаж с выставки воспитанников детского дома. Там я увидела созданного детскими ручками милого ангелочка. Фигурка мне приглянулась, я приобрела ее, что стало началом небольшой коллекции. Второго фарфорового ангела заприметила в только открытом Храме Христа Спасителя в Москве в начале нулевых годов. Затем ангелочки стали притягиваться сами. В основном, в коллекции фигурки ручной работы — глиняные, фарфоровые. При этом не могу сказать, что я фанатичный коллекционер: приобретаю ангелочков не бездумно, а осознанно и по зову души.

Фото из архива героев публикации

Сергей Поган много лет собирал маркиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Филателист с сорокалетним стажем

Сергей Поган, главный врач «Центра СПИД» в Коми:

- Я был спортивным мальчиком, занимался боксом. Однажды тренер в упрек сказал: «Сергей, не хочешь тренироваться — иди собирай марки». Тогда это показалось обидным. Но в 1975 году я увидел у старшего коллеги подборку марок, посвященных полету в космос. Тогда я и начал собирать их.

Однако я никогда не ставил перед собой цели собрать большую коллекцию. Я, наверно, ниже уровня среднестатистического любителя. В Сыктывкаре знаю людей, у которых богатые коллекции, охватывающие огромный временной период, начиная с царской и заканчивая современной Россией.

Количество марок — это не главное. Главное, сохранить огонек внутри, чтобы их собирать. Я уже два года как перестал заходить в филателистический магазин. Кнопочка желания пополнять коллекцию выключилась — как будто что-то погасло в душе.

Ольга Сосновская обожает вкусно готовить. Фото из архива публикации

Рецепты со всего света

Ольга Сосновская, заслуженная артистка России, народная артистка Коми:

– Украинская кровь, которая течет в моих жилах, заставляет любить вкусно готовить.

Моя бабушка готовила потрясающе, все ее рецепты бережно храню. А новые собираю по сусекам. Например, в гостях в Воркуте попробую замечательные пирожки и обязательно возьму рецепт. И в моей коллекции появляется новая страничка «Пирожки от Вики из Воркуты».

Фото из архива героев публикации

Сейчас в моей коллекции больше тысячи рецептов. Первый появился, когда мне было 14 лет. Как сейчас помню: пришла от бабушки и записала рецепт украинского «Капустняка» — горячий суп, приготовленный из пшена и капусты. Еще однажды я делала фаршированную щуку. Потратила четыре часа, умаялась, а съели рыбу за пять минут. Тогда сказала себе, что больше никогда в жизни не возьмусь за это блюдо. Вообще, в моей коллекции нет архисложных рецептов. Как правило, их можно воплотить довольно быстро, а еще они вкусные и полезные. Я не готовлю изысканные блюда – времени нет. А так готовку обожаю, это одно из моих любимых хобби.

Увлечение Валерия Козлова связано с ранним детством. Фото из архива публикации

Статуэтки с историей

Валерий Козлов, представитель Коми в СЗФО:

- Родители после учебы приехали по распределению в город Касли Челябинской области. В 1969 году родился я. И хотя мы переехали в Сыктывкар уже в 1971 году, интерес к малой родине у меня был с детства. Мама привезла на память две небольшие статуэтки каслинского литья: Дон Кихота и Юрия Долгорукого. Они с детства стояли на видном месте и послужили началом коллекции. Будучи взрослым, я начал приобретать понравившиеся мне изделия каслинских мастеров, какие-то работы дарят друзья.

Так выглядит фигурка Юрия Долгорукого. Источник: anumis.ru

Сейчас в коллекции более 50 статуэток, причем каждая со своей историей. Например, основой для создания фигурки «Медведь на задних лапах», которая была отлита до революции, стал реальный случай: в 1865 году царь Александр II чуть не погиб от лап раненого медведя. У меня, конечно, современная копия.

У Маргариты Колпащиковой хобби началось с памятной ложки из Сан-Франциско. Фото из архива публикации

137 ложек

Маргарита Колпащикова, председатель Коми республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов»:

— В 1994 году я побывала в Сан-Франциско, где приобрела первую ложку, на которой было изображено это красивое место. С нее и началось мое увлечение. Я собираю разные ложки. Главный критерий что на ней изображено: это может быть герб, а может и достопримечательность, взглянув на которую сразу станет ясно, что это за страна, либо город. Всего в моей коллекции 137 ложек. Друзья знают о моем хобби, и когда бывают за рубежом или в других городах России, привозят мне новые экземпляры.

Фото из архива герои публикации

Галина Нагаева недавно начала собирать мебель для кукольных домиков. Фото из архива публикации

Кукольная мебель

Галина Нагаева, депутат Госсовета Коми:

- Я собираю мебель для кукольных домиков. Этот процесс сначала захватил меня одну, потом втянулся и младший сын. Много времени на хобби у меня нет. Поэтому волшебный мир в нашем доме оживает при теплом свете лампы только поздно вечером. Иногда при сборке приходится что-то шлифовать. Кое-что на пробу покрасила в цвет «беленый дуб», но сын сказал, что некрашеная мебель красивее. Собрали уже несколько наборов, докупили новые, скоро устроим дома выставку мебели по комнаткам. Это можно назвать антистресс-увлечением.

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