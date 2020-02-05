Врач-взяточница из военкомата Коми хочет смягчить приговор

В Верховном суде Коми состоялась судебное заседание по апелляционным жалобам осужденных за взятки от желающих «откосить» от армии призывников экс-председателя комиссии при военкомате Ирины Чучалиной и ее сообщницы Беллы Корчевской. Они просят суд смягчить наказание, так как считают его излишне суровым.

Приговор

7 октября прошлого года на 8 лет тюремного заключения осудили экс-председателя врачебной комиссии республиканского военкомата Ирину Чучалину. Как установлено следствием, женщина организовала группу медработников, которые искали призывников и предлагали им «откосить от армии» за вознаграждение. Освобождение от службы по состоянию здоровья оценивалось в 50–120 тысяч рублей. Ставить липовый диагноз помогал врач Виктор Мусинский, а сообщница Белла Корчевская занималась поиском в соцсетях призывников-взяткодателей. Всего армии удалось избежать девяти парням. Беллу Корчевскую осудили на два года лишения свободы, а врач-невролог Виктор Мусинский отделался крупным штрафом. Штрафы государству должны выплатить и Чучалина, и Корчевская — 1 млн и 400 тысяч рублей соответственно.

Апелляция

В октябре фигуранты уголовного дела полностью признали вину. Однако приговор показался им излишне суровым, и они подали апелляционную жалобу в Верховный суд Коми. Вчера, 4 февраля, состоялось первое заседание по этому делу. Надо отметить, что дела в судах апелляционной инстанции, за исключением районных судов, рассматриваются коллегиально. Именно поэтому дело Чучалиной и Корчевской рассматривали три судьи.

Осужденные участвовали в суде по видеоконференцсвязи. В начале заседания Ирина Чучалина, услышав, что в зале присутствуют представители СМИ, закрылась листочком. Она ходатайствовала, чтобы судебное заседание было закрытым, так как во время процесса будут озвучиваться информация о ее здоровье и диагнозы призывников. Ходатайство Чучалиной поддержал ее адвокат Федор Крошкевич, сославшись на закон о тайне личной жизни. Однако суд оснований для проведения заседания в закрытом режиме не нашел. «Если будут оглашаться диагнозы, то обсудим вопросы в закрытом режиме», - отметил председательствующий судья.

Затем суд перешел к судебному следствию. Осужденные отметили, что приговор Сыктывкарского суда излишне суров. По их словам, суд не учел ряд смягчающих обстоятельств и отличные характеристики с места работы фигурантов уголовного дела. Чучалина отметила, что судом был нарушен принцип равенства граждан перед законом — ей дали 8 лет, а Мусинский отделался штрафом. То есть следствием, по ее мнению, искусственно уменьшена роль врача-невролога в этом уголовном деле.

Во время следствия в суде первой инстанции Чучалина тоже пряталась от объективов фотокамер. Фото БНК

Следствие

В обосновании жалобы Чучалина сослалась на заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно которому призывники законно признаны признаны ограничено годными к воинской службе, они не подлежали призыву по состоянию здоровья. Таким образом, они бы в любом случае не попали в армию. Взятку же фигурантка уголовного дела, как она пишет в жалобе, получала за законные действия, входящие в ее полномочия.

Оспаривая выводы суда в приговоре Чучалина указывает, что решение о допуске к армии принимала не она, а другие члены врачебной комиссии. Ссылаясь на доказательство, она отрицает, что фальсифицировала данные о диагнозах призывников, передавала несуществующие диагнозы другим врачам и злоупотребляла своими служебными полномочиями.

- Суд говорит, что я пользовалась своим служебным положениям, я не согласна с оценкой суда первой инстанции, - отметила Ирина Чучалина.

Осужденная выражает несогласие с отказом городского суда вызвать экспертов для разъяснения противоречий данных ими ответов. Это лишило ее возможности оспорить достоверность и объективность заключений экспертов, чем, по ее мнению, были нарушены ее процессуальные права. Чучалина сослалась на практику Европейского суда о том, что отказ в допросе экспертов — это нарушение международных стандартов проведения судебного разбирательства.

Все указанные обстоятельства, по ее мнению, являются основанием для пересмотра приговора, так как наказание излишне строгое. Кроме того, она выражает раскаяние в совершенном преступлении и готова понести наказание, но без реального лишения свободы.

Представитель военной прокуратуры Западного военного округа Сергей Шостка отметил, что требования, указанные в апелляционной жалобе необоснованны, в их удовлетворении следует отказать.

После обсуждения апелляционной жалобы и зачитывания отличной характеристики Беллы Корчевской судьи пришли к выводу, что судебное заседание следует отложить, чтобы стороны подготовились к прениям. Следующее заседание назначено на 12 февраля.

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