2019-10-24T09:39:02+03:00
Общество

Экс-главу военно-врачебной комиссии Коми осудили за взятки

Ирина Чучалина ближайшие 8 лет проведет в колонии общего режима
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото КомиОнлайнаФото КомиОнлайна
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Экс-глава военно-врачебной комиссии военкомата Коми Ирины Чучалина получила 8 лет колонии за взятки от призывников, пишет КомиОнлайн.

7 октября Сыктывкарский горсуд установил, что бывший председатель военно-врачебной комиссии Ирина Чучалина и врач-невролог горбольницы Эжвинского района Сыктывкара Виктор Мусинский за денежные вознаграждения от 50 до 120 тысяч рублей помогли девяти жителям региона получить освобождение от призыва на военную службу по медицинским показаниям. Также перед судом за посредничество во взяточничестве предстала их сообщница — сыктывкарка Белла Корчевская

Подсудимые признали вину. Суд приговорил Ирину Чучалину к восьми годам лишения свободы, Беллу Корчевскую – к двум годам. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Также они оштрафованы на один миллион и 400 тысяч рублей соответственно. Виктор Мусинский осужден к штрафу в 1,5 миллиона рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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